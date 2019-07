Andreea Raicu a spus adevărul despre operațiile estetice: “Procedurile care mă ajută pe mine să nu se vadă ridurile sunt…”

După mulți ani de zvonuri și critici dure, Andreea Raicu s-a decis să spună adevărul despre operațiile estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului. Cu zâmbetul pe buze, carismatica vedetă a povestit și că nu e străină despre faptul că s-a scris în trecut că și-a făcut rinoplastie, că și-a mărit buzele sau că și-a injectat diverse fillere.

Andreea Raicu a spus adevărul despre operațiile estetice

În vârstă de 42 de ani, Andreea Raicu s-a așezat în fața unei camere de filmat fără strop de machiaj și a vorbit în cel mai nou episod de vlog despre operațiile estetice pe care și-a dorit să și le facă, dar și despre care și le-a făcut, de fapt. “Întrebarea este: «Și-a făcut Raicu buzele sau nu?». Mă rog, nu mi se pare o întrebare la care toată lumea să se gândească, dar, se pare călumea se gândește la lucrul ăsta. Și ca să nu mai existe atât de multă discuție pe tema asta, răspund eu așa, public. Când eram mică, aveam o obsesie: când o să fac 18 ani, o să vreau să îmi fac operație la buze. Avem două obsesii, de fapt: să-mi schimb numele, pentru că nu mă chema și pe mine: «Ionescu», «Popescu», «Vasilescu», «Georgescu» , mă chema Raicu… Raicu. Așa, și cea de-a doua: să îmi fac operație pentru buze, nu puteam să fac înainte. Îmi doream să îmi fac operație nu de mărire, ci de micșorare, pentru că, în copilărie, aveam câteva porecle, printre care multe… erau: «buze», «buzata», «buzilă», «buzărin» și nu mai puteam. Efectiv, eram traumatizată de faptul că, în primul rând, venea iarna… Și atunci când venea iarna, bătea vântul ăla puternic și îmi umezeam buzele și, de acasă până la școală, buzele mele erau cât toată fața (…)”, și-a început fosta prezentatoare mărturisirile în clipul postat pe canalul ei oficial de YouTube.

Andreea Raicu, despre trucurile de frumusețe

Frumoasa vedetă a dezvăluit că a renunțat la ideea de a-și face operație de micșorare a buzelor când a ajuns la vârsta majoratului și că ar trebui să se bucure de felul în care arată așa cum s-a născut, spunând și că îi moștenește pe părinții săi. Mai mult, în timpul mărturisirilor, Andreea Raicu a negat că și-a făcut intervenții estetice majore, subliniind că singura procedură a fost: injectarea cu acid hialuronic în zona unde apar riduri în sprâncene. Acest lucru se întâmpla când lucra în televiziune, pentru că luminile erau atât de puternice, încât stătea mult timp încruntată. La final, ea a spus că trucurile la care apelează ca să nu se vadă ridurile sunt: somnul, hidratarea, alimentația sănătoasă și meditația.

“Noroc că la 18 ani, când credeam că pot să fac asta, mi-am dat seama că ar fi o prostie și că totuși, e un dar de la Dumnezeu de care trebuie să mă bucur și la care multă lume se uităși multă lume și-ar dori. Deci, nu, nu mi-am făcut buzele, nu mi-am făcut nimic la buze. Și asta pentru că îi moștenesc pe părinții mei. Nu știu dacă se văd foarte bine (n.r.: arată pozele cu mama și tatăl său), dar părinții mei… tatăl meu avea niște buze extraordinar de frumoase și mama mea la fel. (…).

Pe lângă faptul că nu mi-am făcut nimic la buze, nu mi-am făcut nici botox, nici hialuronic, nici… ce mai poți să îți faci la față. Și mă strâmb în continuare mult, după cum se vede. Sper să mă țină Dumnezeu cât mai mult, să nu fac asta, pentru că eu sunt o persoană foarte expresivă. Sunt o persoană care se strâmbă mult și, în momentul în care mă întâlnesc cu cineva, omul respectiv așteaptă de la mine, cât te întâlnești cu cineva și povestești ceva, aștepți ca omul respectiv să aibă niște reacții. (…). Mărturisesc că am avut o perioadă destul de lungă în care făceam botox aici în perioada în care făceam televiziune, pentru că mă deranjau foarte mult luminile și stăteam veșnic încruntată. Cumva am ales să fac această procedură pentru o perioadă de timp și când s-a dus efectul, terminasem și televiziunea, și când s-a dus efectul, una dintre prietenele mele m-a întrebat ce mi-am făcut, pentru că arătam foarte bine. Și am zis: «Nimic, chiar nu m-am mai dus să îmi fac asta, pentru că nu am mai simțit nevoia». (….). Procedurile care mă ajută pe mine să nu se vadă ridurile sunt: somnul, hidratarea și alimentația sănătoasă și relaxarea, meditația. (…)”, a mai declarat Andreea Raicu într-un episod de vlog făcut public în urmă cu câteva ore.