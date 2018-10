Andreea Raicu, mesaj emoționant pentru mama ei: ”Sper să te am încă mulți ani lângă mine”

Mare sărbătoare, mare în familia Andreei Raicu! Este ziua de naștere a mamei sale, iar vedeta i-a transmis celei care i-a dat viață un mesaj extrem de emoționant.

Astăzi este ziua de naștere a mamei Andreei Raicu, iar o asemenea zi nu putea să fie trecută cu vederea. Vedeta a împărtășit evenimentul cu fanii ei și i-a transmis mamei sale un mesaj extrem de emoționant pe contul ei de socializare. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA RAICU A VORBIT DESPRE COPII: „ESTE CHIAR UN GEST EGOIST SĂ FACI UN COPIL DACĂ NU ÎNDEPLINEŞTI NIŞTE CONDIŢII”)

„La muuuulţi ani, mami! Te iubesc enorm şi nu mi-aş fi putut dori o mamă mai bună ca tine. M-ai învăţat atât de multe, să iubesc, să respect, să fiu atentă la cei din jur, să am răbdare, să văd mereu parta bună din orice, că toate trec. Să iert, să fiu generoasă..şi multe altele, dar în primul rând, să fiu om şi să am nişte principii sănătoase după care să îmi trăiesc viaţa. Te iubesc, mami şi îţi mulţumesc şi sper să te am încă mulţi ani alături de mine.”, a scris Andreea Raicu, pe contul personal de Instagram.

Andreea Raicu urăște despărțirile

Andreea Raicu urăște despărțirile! Fie că este vorba despre un iubit, un coleg sau pur și simplu un lucru, vedeta nu suportă ideea abandonului. Și asta din cauza mamei sale care era însoțitoare de zbor și nu petrecea timp destul cu Andreea Raicu. (VEZI ȘI: ANDREEA RAICU TRECE PRIN MOMENTE FOARTE DIFICILE. „NU AM AVUT GRIJĂ DE MINE ATÂT CÂT AR FI TREBUIT”)

”Nu imi placeau despartirile cand urma sa nu ma mai vad cu cineva drag o perioada lunga de timp. Stiu ca acest lucru mi se trage din copilarie, cand mama mea pleca foarte des, fiind insotitoare de bord. Desi eram inconjurata de foarte multa dragoste, pe care o primeam de la bunica, matusi, tata, veri care ma rasfatau mereu, eu aveam nevoie de mama si de prezenta ei. Si fiecare plecare a ei era o despartire dureroasa.

Imi aduc aminte foarte clar si in ziua de astazi un moment in care ea era acasa, rezerva la telefon pentru o cursa si a fost sunata ca trebuie sa se pregateasca sa plece chiar a doua zi intr-o calatorie timp de o luna. Nu imi venea sa cred. Mi-aduc aminte perfect cat de tare plangeam si o imploram sa nu plece, in timp ce ea isi calca uniforma alba cu dungi turcoaz. Ma innecam de plans si as fi facut orice, incolacita la picioarele ei, sa nu plece. Simteam ca daca pleaca, se termina pamantul. Dar bineinteles ca a plecat. Nu o data, ci de multe ori, lucru care mi-a creat o foarte mare rana a abandonului.”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei.