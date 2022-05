Andreea și Cabral Ibacka, botez de senzație pentru cel de-al doilea copil

Andreea Ibacka (36 de ani) și Cabral Ibacka (44 de ani) au avut recent botezul celui de-al doilea copil, Tiago. Actrița le-a dezvăluit fanilor că a fost nevoie de pregătiri intense pentru marele eveniment, dar tot nu a reușit să realizeze totul la timp.

La câteva luni de când au devenit părinți pentru a doua oară, Andreea Ibacka și Cabral l-au botezat pe Tiago. Marele eveniment a solicitat cuplul pentru multă vreme, după cum a mărturisit actrița. Cu toate acestea, din postarea sa se înțelege că timpul nu le-a fost suficient pentru a pune chiar toate detaliile la locul lor.

„Mergem la botez! Deși ne-am pregătit de ceva timp pentru eveniment, parcă tot pe ultima sută… ", a spus Andreea Ibacka pentru fanii săi de pe rețelele de socializare.

Tiago, cel de-al doilea copil al familiei Ibacka. Ce spun Cabral și Andreea despre cel mic

Cu câteva luni în urmă, cuplul Ibacka s-a arătat foarte fericit de venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Chiar dacă Namiko, fetița lor, le-a adus multe provocări, Tiego a reușit să-i uimească.

„Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile și va fi foarte ușor. Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko”, a spus Cabral.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea", a spus Andreea Ibacka.