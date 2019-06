Andreea Tonciu a negat divorțul, iar la scurt timp a apărut în brațele unui grec celebru: “Întotdeauna mi-am dorit…”

Andreea Tonciu a negat zvonurile apărut în ultima vreme, potrivit căror ar fi la un pas de divorț cu soțul ei, Daniel Niculescu. Bruneta a declarat că este foarte fericită alături de familia ei și este fix ceea ce își dorea. Recent, a apărut în brațele unui grec celebru, iar toată lumea se întreabă ce rol joacă în viața ei.

Ei bine, Andreea Tonciu apare într-un videoclip al grecului Nikolaos Papadopoulos și povestește despre experiența traită și recunoaște că soțul ei nu a fost deloc gelos. „Eu sunt iubita care sunt supărată. Da, eu îi întorc spatele, plec, nu-l bag în seamă. Tipic mie, cum eram în anii trecuţi până să mă mărit. Pentru mine nu este greu, întotdeauna mi-am dorit să fiu o actriţă, mi-aş fi dorit să am un rol negativ pentru că sunt dură, dar am parte să filmez doar videoclipuri şi mă mulţumesc şi cu atât”, a spus andreea Tonciu la Antena Stars.

„Am vorbit cu soţul meu şi a zis că e ok pentru că Nikos e un băiat ca lumea. Înainte era soţul gelos, dar acum este foarte ok. Acum mă lasă să apar, nu mai are nicio treabă (…) l-am dresat bine, cum se spune pe româneşte”, a mai spus Tonciu.

Daniel Niculescu, despre divorț: “M-a schimbat total”

Daniel Niculescu a mărturisit că nu a fost niciodată vorba de vreun divorț, da, au existat certuri, așa cum sunt în fiecare cuplu, însă nu se vor despărți. Mai mult decât atât, Daniel și Andreea Tonciu mai vor un copil, în aproximativ doi ani.

“Hai să fim sinceri, cine nu se ceartă, e normal. N-a fost niciodată discuția să plec de acasă, nici măcar nu am avut vreo ceartă foarte serioasă, dar să ajungem la divorț. Îi spun mereu că nu știu cum a reușit să mă schimbe. Sunt foarte fericit pentru că îmi place viața asta. M-a schimbat total, eram alt om. Eram mare golan, dar m-am liniștit, am o familie frumoasă și sunt foarte fericit. Foarte frumoasă viața de tătic. M-a schimbat total. Mă gândesc de zece ori înainte să fac ceva. Chiar mă gândesc să ne mutăm, într-un an, de la apartament la vilă, casă. Mai vreau un copil, ce-o vrea Dumnezeu, fată, băiat, îmi doresc…într-un an, doi, vreau și chiar mă gândesc”, a declarat Daniel Niculescu.