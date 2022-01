Andreea Tonciu, controversă de proporții la ”Survivor România”! În alte țări ar fi fost pedepsită pentru așa ceva

Andreea Tonciu a făcut un atac xenofob la adresa lui Blaze care se află în echipa Războinicilor, de la Survivor România. Totul a pornit după ce vloggerul l-a înjurat pe TJ Miles.

Emisiunea ”Survivor România” a început duminică, pe data de 16 ianuarie 2021. Până acum, au existat multe certuri între cele două echipe formate din Faimoși și Războinici. Marți seară a avut loc un scandal imens, produs de o jignire făcută de către Blaze, la adresa lui Tj Miles. Andreea Tonciu a intervenit și a sărit în apărarea colegului ei.

În ediția de ieri a emisiunii ”Survivor România”, concurenții au avut o probă de forță. Faimoșii și Războinicii s-au luptat individual în primă fază, iar apoi au format perechi. Meciul final a fost jucat de către TJ Miles și Xonia, iar de cealaltă parte s-au aflat Ștefania Ștefan și Blaze Okpata.

Echipa Războinicilor a ieșit din nou învingătoare, pentru a treia oară consecutiv. Blaze a fost cel care a adus punctul decisiv. Influencerul, extrem de fericit a scăpat câteva cuvinte nepotrivite, pentru care și-a cerut scuze ulterior. Mai exact, Morris, pe numele său adevărat, l-a înjurat pe TJ Miles și a spus următoarele cuvinte: ”Fu*k you, TJ Miles!”.

Andreea Tonciu, atac dur la adresa lui Blaze

Auzind aceste cuvinte, Andreea Tonciu a sărit în apărarea colegului său și i-a dat o replică xonofobă lui Godspower Morris, zis și Blaze: ”F*ck you, because you are not romanian”.

”Nu ești român!”, a spus Andreea, extrem de furioasă.

În tot acest timp, întreaga echipă a Faimoșilor a sărit la bătaie împotriva lui Blaze. Cea care a calmat spiritele și a împiedicat o viitoare bătaie, a fost chiar Roxana Ciuhulescu. Vedeta a intervenit și i-a despărțit pe Zmărăndescu și Blaze, care deveniseră puțin cam apropriați.

După toate cele întâmplate, Blaze și-a cerut scuze, iar colegii săi au făcut apoi scut în preajma lui, spunându-le faimoșilor că au exagerat foarte mult și au făcut din țânțar armăsar. În cele din urmă, ambele echipe s-au calmat.

