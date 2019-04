Andreea Tonciu, la munca de jos. Cu ce se ocupă acum fosta asistentă tv

Andreea Tonciu are apariții rare la TV, acum este dedicată în totalitate familiei sale, soțului și fiicei lor, Rebeca. Vedeta nu stă degeaba, se implică în afacerea de familie, o florărie din centru Capitalei.

Bruneta a fost fotografiată de spynews.ro, în timp ce muncea de zor. Îmbrăcată sport și cu părul prins, Andreea își așteaptă clienții pe trotuar, în fața florăriei. Văzând că nu prea sunt clienți, fosta asistentă tv s-a apucat de curățenie. A scos vazele, rând pe rând, şi le-a golit pe stradă. După ce a terminat treaba, Andreea a luat o pauză și s-a odihnit.

„Am fost în depresie!”

Anul trecut, Andreea Tonciu a fost în depresie și își dorea foarte tare să își găsească o ocupație, pentru că nu mai suporta să stea în casă, fără să facă nimic. „Am fost în depresie! Mă săturasem să am viaţa aia monotonă pe care o aveam. Voiam să ies, ştii cum eram înainte. Mă duceam la filmări, mă duceam la job-uri… Acum să stai închisă într-o casă, am zis că înnebunesc. (…) I-am zis (soţului – n.r.): < >. Mă duc şi mă angajez pe 20 de milioane, i-am zis. Sincer!”, spunea bruneta în urmă cu un an.

Este căsătorită cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumea televiziunii. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. În noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. La începutul lunii februarie 2016, Andreea şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti. Fetiţa a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, când a îmbrăcat o rochie de prinţesă.