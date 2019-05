Andreea Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate: ”Mă doare foarte tare…”

Andreea Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate. Bruneta a vorbit despre situația în care se află de ceva vreme.

Andreea Tonciu se confruntă cu niște probleme care îi dau mari bătăi de cap. De ceva vreme, pe brunetă o doare foarte tare spatele și a decis să apeleze la ajutorul unui specialist pentru a ameliora durerile. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA TONCIU, SCANDAL CU POLIȚIA ÎN PIAȚA OBOR. OAMENII LEGII AU AMENDAT-O PE BRUNETĂ)

„Am probleme, mă doare foarte tare spatele, probabil am sânii prea mari și mă doare spatele rău de tot și am venit să mă fac bine. Am venit să văd despre ce e vorba, de ce am durerile astea, pe care nu le-am avut în viața mea. Fac sală foarte multă, corpul meu nu a fost obișnuit cu sala, că nu am făcut sală în viața mea. Acasă în afară de mâncare și ordine, nu fac altceva. Am o doamnă care îmi face curățenie generală. O viață am, trebuie să-mi fac și eu toate plăcerile. O să-i spun și soțului meu să vină aici (n.r. masaj) ca să se relaxeze și el”, a spus Andreea Tonciu la Antena Stars.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu, pe numele din buletin Andreea Niculescu, şi-a găsit liniştea în braţele lui Daniel Niculescu, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Pentru prima dată, cei doi au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană. Apoi, în noiembrie 2015, Andreea a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă. (VEZI ȘI: ANDREEA TONCIU ȘI-A RETRAS FIICA DE LA GRĂDINIȚĂ: ”DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE…”)

La începutul lunii februarie 2016, Andreea şi Daniel au devenit soţ şi soţie. Naşii celor doi tineri au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Pe 8 iunie 2016, Andreea a născut la o clinică privată din Bucureşti o fetiţă care a primit numele Rebecca Ana-Maria. Vedeta s-a cununat religios cu Daniel Niculescu pe 4 septembrie 2016, iar nunta a fost una ca-n povești.