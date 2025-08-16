Andrei a murit pe loc într-un teribil accident la Târgu Frumos! Soția și cele două fiice, în stare critică

Tragedie rutieră pe DN 28A! Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția și cele două fiice se zbat între viață și moarte.

O după-amiază obișnuită de vară s-a transformat într-un coșmar pe șoselele din județul Iași. Joi, 14 august 2025, în jurul orei 12:45, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani, pe Drumul Național 28A, un grav accident de circulație a curmat o viață și a lăsat în urmă o familie distrusă.

Soția și cele două fiice, în stare critică

Potrivit informațiilor oficiale, un autoturism care tracta o rulotă s-a dezechilibrat în mers, a pătruns pe contrasens și a fost izbit frontal de un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă. Impactul a fost devastator, iar urmările dramatice. În autoturism se afla familia C., un cuplu din Iași și cele două fiice minore ale acestora, care se întorceau dintr-o scurtă vacanță.

La un moment dat, vehiculul a intrat în balans, șoferița, mama celor două fete, pierzând controlul direcției. Mașina a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit violent de un ansamblu rutier compus dintr-o autoutilitară și o semiremorcă. Impactul frontal a distrus autoturismul și a făcut imposibilă orice manevră de evitare.

În urma coliziunii, soțul șoferiței, aflat pe scaunul din dreapta față, a decedat pe loc, trupul acestuia fiind găsit printre resturile contorsionate ale mașinii. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Femeia aflată la volan a fost rănită grav. A suferit traumatisme severe și a fost transportată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unde medicii au efectuat o intervenție chirurgicală de urgență. În prezent, ea se află la terapie intensivă, intubată și ventilată mecanic, starea sa fiind critică, dar ușor stabilizată postoperator.

Cele două fete, pasagere pe bancheta din spate, au fost preluate de ambulanțele SMURD și transferate la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Ambele se află internate în secția de terapie intensivă pediatrică, cu politraumatisme complexe și prognostic rezervat. Medicii depun eforturi susținute pentru a le menține funcțiile vitale.

Zona în care s-a produs accidentul este cunoscută ca fiind una cu risc ridicat, șoseaua îngustă și curbele strânse punând adesea în dificultate conducătorii auto. Din primele concluzii, pierderea stabilității rulotei ar fi cauzat devierea autoturismului pe contrasens, generând astfel tragedia.

