Andrei de la Insula Iubirii are 4 operații estetice, dar nimeni nu iși dă seama. A avut și probleme cu jocurile de noroc

Andrei Lemnaru, unul dintre participanții cei mai vizibili și controversați din actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a decis să abordeze cu sinceritate două dintre cele mai personale și delicate capitole din viața sa: intervențiile estetice și problemele legate de jocurile de noroc. Deschiderea lui vine într-un moment în care tot mai multe persoane publice aleg să își spună povestea, în speranța că astfel pot transmite un mesaj de conștientizare și asumare.

Împreună cu Ella Vișan, partenera lui de viață, Andrei formează un cuplu de peste trei ani și jumătate. Cei doi s-au cunoscut în Marea Britanie, unde au lucrat împreună, iar de atunci au rămas nedespărțiți. Relația lor a evoluat constant, culminând cu decizia de a participa la emisiunea de televiziune pentru a-și testa compatibilitatea înainte de pasul cel mare: căsătoria. Nunta este deja planificată și urmează să aibă loc pe data de 13 septembrie 2025.

În contextul pregătirilor pentru acest eveniment important, ambii parteneri au decis să apeleze la o serie de intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Andrei a trecut prin mai multe proceduri, printre care liposucție, ginecomastie, conturare corporală high definition și skin tightening. În paralel, și Ella a făcut modificări estetice, printre care implanturi mamare, liposucție 360 și alte proceduri menite să-i ofere un plus de încredere în sine.

”Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine. Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă”, a spus Andrei Lemnaru în emisiune.