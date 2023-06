Andrei Krișan a dat cărțile pe față despre relația cu Carmen Grebenișan de la Survivor: „Iubita mea a vrut să afle”

Andrei Krișan și Carmen Grebeniașn au fost doi dintre protagoniștii sezonului Survivor România 2023. Deși inițial au pornit în echipe diferite, fiind adversari, ulterior, cei doi s-au apropiat destul de mult. Legătura lor a fost intens dezbătută, iar acum Andrei Krișan a dat cărțile pe față în ceea ce privește relația dintre el și blondină.

Andrei Krișan a intrat în competiția Survivor România făcând parte din echipa Războinicilor, iar Carmen Grebenișan a pornit din tabăra Faimoșilor. Cei doi au fost adversari, iar până la unificarea triburilor nu au comunicat prea mult. Însă, după acest punct al competiției s-au apropiat destul de tare, formând o legătură strânsă.

„A vrut să afle care e contextul, de fapt”

Carmen Grebenișan și Andrei Krișan s-au susținut unul pe altul și chiar au ajuns, umăr la umăr, până în marea finală. Apropierea dintre ei a dat naștere la numeroase discuții și speculații. S-a spus că ar fi vorba despre ceva mai mult decât o prietenie, în contextul în care fiecare lăsase câte un partener acasă.

Întrebat în cadrul unui interviu dacă iubita lui a fost deranjată de atașamentul lui față de blondină, Andrei Krișan a dezvăluit adevărul din spatele legăturii cu Carmen Grebenișan, dar și felul în care aceasta i-a afectat relația.

„Cu siguranță, la un moment dat luat din context, anumite imagini sau anumite titluri deranjează pe anumiți oameni. Însă, în cazul de față, pe iubita mea nu a deranjat-o, ci mai degrabă a vrut să afle care e contextul, de fapt. Ea are încredere în mine, eu am în ea și tocmai asta a jucat un rol important în a crede sau nu tot ce se povestește în presă sau chiar și în contextul Survivor, când vedea imaginile. Dar nu și-a dat tare multă panică sau să aibă vreun moment de îndoială . Nu a fost cazul”, a declarat Andrei Krișan.

(CITEȘTE ȘI: CÂȘTIGĂTORUL SURVIVOR ROMÂNIA A SPUS ADEVĂRUL DESPRE BANI: „N-AM NIMIC!”)

„Am vorbit cu Alex Militaru”

De asemenea, Andrei Krișan a mai dezvăluit că atât iubita lui, cât și soțul lui Carmen Grebenișan nu și-au făcut nicio grijă în ceea ce îi privește pe partenerii lor și asta pentru că la rândul lor comunicau destul de mult.

În timp ce Andrei și Carmen se împrieteneau în cadrul competiției, partenerii lor se împrieteneau în afara ei, aspect care a oferit tuturor un sentiment de siguranță și liniște.

„Despre Carmen…culmea este că eu am vorbit cu Alex Militaru (n.r. soțul lui Carmen Grebenișan) după ce am ieșit și cumva asta ne-a oferit la amândoi un confort psihic și am apreciat tare mult. A fost frumos că toți partenerii noștri, partenerele noastre au vorbit între ei, în afara noastră și noi eram în Survivor și ei vorbeau între ei.

Deci cumva s-au format conexiuni de prietenie și în afara Survivor, chiar dacă noi ne împrieteneam acolo. Cumva prietenia aia reală ce am simțit-o noi, se simțea și acasă. Deci cumva era o reasigurare că totul e ok și că nu-i ce spune presa”, a mai declarat Andrei Krișan, la FRESH by UNICA.

(VEZI ȘI: CU CE AFECȚIUNE GRAVĂ S-A ÎNTORS CARMEN GREBENIȘAN DE LA SURVIVOR. INFLUENCERIȚA ARE PROBLEME MARI DUPĂ SHOW-UL DE LA PRO TV)