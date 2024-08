Andrei Rotaru, mesaj pentru hateri. A crezut că îi pune la punct, dar au sărit ca hienele pe el

Andrei Rotaru le-a transmis un mesaj scurt și la obiect celor care nu-l plac. După participarea lui la Insula Iubirii, acesta s-a ales cu un val uriaș de comentarii urâte și de critici. Pentru că s-a săturat să fie tras la răspundere, acesta a considerat de cuviință să lase un mesaj pe rețelele de socializare. N-a făcut prea bine, căci s-a ales cu o avalanșă de cuvinte aspre. A crezut că-i pune la punct pe cei care l-au criticat, dar toți au sărit ca hienele pe el!

Andrei Rotaru a avut un parcurs controversat la Insula Iubirii, unde s-a cuplat cu Diandra și a desconsiderat-o pe soția lui. Pentru că a avut și ieșiri urâte la adresa Cristinei, nu doar că a călcat strâmb, bărbatul s-a ales cu un val imens de critici. Mulți au fost cei care l-au criticat dur pentru comportamentul său, iar pentru că n-a mai făcut față jignirilor, Andrei a ținut să le răspundă oamenilor din online, în stilul caracteristic. A transmis un mesaj scurt și la obiect, crezând că-i pune la punct pe cei care nu-l suportă. Doar că, planul său a eșuat.

Internauții nu s-au putut abține atunci când i-au văzut postarea și au sărit ca hienele pe el. Oamenii l-au contrazis și au încercat să-i atragă atenție cu privire la comportamentul pe care l-a avut el în emisiune față de Cristina, fosta lui soție.

„Nu e nimic în neregulă cu adulterul Rotaru Andrei, nu? Nu mai e ilegal în România din 2006. Deci e OK ca oamenii să se căsătorească, apoi dacă nu le convine să mai caute iubirea prin vecini, iar dacă nu merge să se întoarcă la soț/soție, desigur. Nu e vorba de Andrei Rotaru aici, văd ca universul nu ți-a subtitrat ce trebuie, ori te încăpățânezi să te vaiți ca nu înțelegi, ca ce special ești tu și la tine este permis orice… în realitate lucrurile sunt chiar simple. În căsnicie de 10 ani, în care erați colegi de așezământ, cu beneficii, puteați foarte bine să divorțați și rezolvați lipsurile liberi. Nu înțeleg ce-i așa complicat… Dar în fine, probabil nu se vindea asta la TV”, i-a transmis cineva.

„Nu am intenționat nimic. Se pare că tot ceea ce mi-a lipsit, tot ceea ce am suferit…m-a determinat să fac asta. Nu am înșelat niciodată”, a fost replica lui Andrei.