Bilanțul tragicului accident rutier de pe DN (E85) Focşani – Adjud, în zona localităţii Haret, judeţul Vrancea, a ajuns la cinci morți. Din nefericire, în ciuda eforturilor făcute de medici, băiețelul de 10 ani, care a suferit răni grave în urma impactului, a pierdut lupta la viață. După ce au aflat vestea tristă, apropiații au făcut publice mesaje emoționante pe Internet.

Andrei Savu, băiatul de 10 ani rănit în accidentul violent din județul Vrancea, a murit la spital

Îngroziți de tragedie, oficialii de la Școala Gimniazială nr. 29 “Mihai Viteazu” Constanța, unde era elev Andrei Savu, au făcut public un mesaj cutremurător, potrivit observator.tv.

“Uneori, Dumnezeu se grăbește să ne aducă la el, asa cum este și cazul elevului nostru, Savu Andrei, din clasa a IV-a B, care, foarte repede, la doar 10 ani, și-a luat, în gând, adio de la colegi, prieteni, profesori și s-a dus la El. Răsfoind printre amintiri, mă întorc cu emoție în ziua de 15 septembrie 2014, când mi-am cunoscut actualii elevi. Printre aceștia și elevul Savu Andrei, un copil sfios și blând, cu un suflet inocent, astăzi, un înger…

L-am sprijinit, l-am iubit, l-am învățat cu drag, am petrecut clipe minunate împreună. A fost un membru important in marea noastra familie, iar pierderea lui fulgerătoare ne-a îndurerat pe toți. Dragul nostru, vei rămâne mereu în amintirea noastră, în amintirea colegilor, în amintirea tuturor care te-au iubit. Locul in banca ta este și acum gol, parcă încă te așteaptă…parcă încă așteptăm din clipă în clipă să intri, zâmbind, în clasă… Cu profundă tristețe, învățătoarea ta! Odihnește-te în pace, alături de familia ta, suflet bun! Întregul colectiv al școlii noastre, transmite condoleanțe rudelor îndoliate!” este mesajul transmis pe Facebook de Școala Gimniazială nr. 29 “Mihai Viteazu” Constanța.

Accidentul în care a murit Andrei Savu, surprins de o cameră de bord

În imagini se vede clar cum mașina de Constanța intră pe contrasens și se izbește frontal de autoturismul înmatriculat în Bacău. Impactul este atât de puternic, încât mașinile se transformă în ghemuri de fiare. În urma accidentului, una dintre mașini ajunge într un șanț, cealaltă, în partea opusă. Doi oameni au murit pe loc, iar alți patru au suferit leziuni grave. Ulterior, alte trei persoane au murit din cauza leziunilor suferite.