Frumoasa Instagramului Cristina Ich a fost cerută de soție, recent, chiar într-un mall din București. Chiar dacă nu a ales ziua nunții, știe sigur însă cum va arăta rochia de mireasă.

Considerată una dintre cele mai sexy românce, Cristina Ich a fost cerută de soție la începutul acestui an într-un mall din Capitală. Bărbatul care a îngenuncheat în fața ei este nimeni altul decât un prieten foarte bun, Cătălin Dardea.

„Chiar glumeam, am zis că la vară mă mărit. Nu am stabilit, dar cu siguranţă dacă va urma nunta, o să ştii. O să fie aşa, de pe o lună pe alta, la modul: Băi, luna viitoare ne căsătorim. Hai să veniţi la nuntă. Nu sunt genul care să îmi planific lucrurile din timp, trăiesc tare mult prezentul şi mă bucur de lucrurile care mi se întâmplă pentru că simt că în felul acesta adun energia pozitivă asupra mea. (…) Eu am spus toată viaţa că o sirenă, aşa în pantaloni. Cu siguranţă, va fi simplă, nu o să vă şochez. Cred că o să fie o rochie de prinţesă, măcar o dată în viaţă. Să îmi îndeplinesc şi eu visul ăsta. (…) O să fie simplă rochia mea de mireasă, cu siguranţă o să am voal, şi decorul şi tot ce se va întâmpla în jur va fi simplu”, a spus Cristina Mihaela la interviurile VIVA!.

Cristina Ich a devenit un adevărat fenomen, graţie frumuseţii ieşite din comun şi asemănării izbitoare cu celebra actriţă de la Hollywood Angelina Jolie.

Într-un interviu, bruneta mărturisea că asemănarea între ea şi starul din SUA nu se datorează operaţiilor estetice, ci machiajului profesionist pe care îl poartă dinadins în fiecare pictorial pe care îl realizează.