Anghel Iordănescu a devenit, din nou, bunic! Oana, soția lui Andrei Iordănescu, a născut o fetiță

Este fericire mare în familia lui Anghel Iordănescu. „Tata Puiu” a devenit bunic, din nou! Oana, soția lui Andre Iordănescu, a născut, în data de 16 iulie, o fetiță perfect sănătoasă care a primit nota 10 din partea medicului. Iată mai jos, în articol, mesajul transmis de fiul fostului fotbalist.

Bucuria este foarte mare în familia lui Anghel Iordănescu. Fostul mare fotbalist a devenit bunic din nou. Pe rețelele de socializare, Andrei Iordănescu a postat un mesaj prin care transmite că fetița lui și a Oanei a primit nota zece la naștere. De altfel, mulțumește Divinității și soției sale pentru că i-a „dăruit încă o minune”. Cuplul mai are o fetiță, în vârstă de doi ani. De altfel, cei doi s-au gândit, deja, ce nume va purta cea de-a doua fetiță a lor. Micuța se va numi Zenaida. A venit pe lume duminică, 16 iulie 2023. Este o veste uriașă pentru familia Iordănescu, după ce Maria, fiica fostului fotbalist, a devenit și ea, pentru prima oară, mămică! Vezi aici detaliile.

„«Cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește» (Matei 18, 5). Încă un membru în familie! Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă o fetiță de 10. Mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru o așa bucurie imensă şi nu în ultimul rând soției mele pentru efortul depus și pentru că mi-a dăruit încă o minune, fetița noastră Zenaida! 16.07.2023 – 3110 grame și 50 de centimetri!”, este mesajul scris de Andrei Iordănescu, pe rețelele de socializare.

Vezi și EDI IORDĂNESCU A REPLICAT DUPĂ CRIZA DE NERVI A LUI GICĂ POPESCU. RĂZBOI TOTAL: “BĂI, BĂIATULE!” VS “AM ALTE AȘTEPTĂRI”

Andrei, fiul lui Anghel Iordănescu, și Oana s-au cunoscut în 2020

În urmă cu trei ani, Oana și Andrei, fiul lui Anghel Iordănescu, au simțit fiorii iubirii. Cei doi s-au cunoscut și, la scurt timp, au decis să se mute împreună. De altfel, cererea în căsătorie a venit rapid, precum și primul lor copil, o fetiță pe nume Xenia. Acum, cei doi au devenit, din nou, părinți de fată.

„Totul a început în 2020, în vară, atunci am cunoscut-o pe Oana. Am ieșit împreună, ne-am cunoscut, am fost în vacanță împreună, am fost în vacanță și cu familia ei, și la ea la Timișoara, și cu ai mei. După ne-am mutat împreună. Cam la 4 luni de zile ne-am mutat împreună. A fost o dragoste la prima vedere”, povestea Andrei Iordănescu, la Antena Stars.

Sursă foto: social media