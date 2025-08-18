Anișoara, o femeie de 46 de ani, a murit după ce a fost lovită de un motociclist. Bărbatul acuzat face primele declarații

Tragedie la Teiș! O femeie de 46 de ani și-a pierdut viața după un accident rutier. Familia contestă clasarea dosarului.

Un eveniment dramatic petrecut în vara anului 2022 în localitatea Teiș, județul Dâmbovița, continuă să stârnească revoltă și durere în rândul familiei unei femei care și-a pierdut viața în urma unui accident rutier. Victima, Anișoara, în vârstă de 46 de ani, a fost lovită de un motociclist pe când se întorcea acasă de la magazin. Impactul i-a provocat răni extrem de grave, iar după mai multe săptămâni de suferință petrecute în spitale din trei orașe, femeia a murit.

Ce a transmis motociclistul în cauză

Accidentul s-a produs pe un drum intens circulat din comună, într-o zonă în care vizibilitatea este redusă de o curbă periculoasă. Conform anchetei preliminare, femeia traversa strada atunci când a fost surprinsă de o motocicletă condusă de un adolescent de 17 ani. Lovitura a aruncat-o pe carosabil, provocându-i leziuni severe la nivelul capului. Deși a fost transportată de urgență la spital, medicii nu au reușit să îi salveze viața. După transferuri succesive de la Târgoviște la Ploiești și apoi la București, femeia a decedat la aproximativ o lună de la accident.

Raportul medico-legal întocmit ulterior a consemnat faptul că decesul a fost cauzat de traumatisme cranio-cerebrale majore, asociate cu hemoragie și dilacerare meningo-cerebrală. În document a fost menționată și instalarea unei stări septice cu punct de plecare pulmonar, complicație apărută în perioada de spitalizare, dar care nu ar fi putut fi evitată în condițiile leziunilor suferite.

„În momentul în care am văzut-o, am frânat și am claxonat ca să îi atrag atenția persoanei respective. Însă aceasta a grăbit traversarea, deoarece, din sens opus, venea un alt autoturism. Eu veneam dintr-o curbă cu viraj la stânga, iar victima a trecut strada prin spatele unei mașini oprite pe sensul opus. Astfel, nu am avut posibilitatea să o observ la timp. Din ce îmi amintesc, impactul s-a produs în felul următor: femeia a intrat în oglinda din partea stângă a motocicletei mele, de care s-a agățat. În acel moment, s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă”, a transmis motociclistul.

Ancheta poliției a stabilit că femeia ar fi traversat printr-un loc considerat nepermis, aspect care a dus, după doi ani și jumătate, la clasarea dosarului. Concluziile oficiale indică faptul că responsabilitatea producerii accidentului ar fi aparținut victimei, care nu s-ar fi asigurat corespunzător la traversare.

Această decizie a generat însă nemulțumire profundă în rândul familiei. Rudele au declarat că femeia nu a avut nicio intenție să se expună pericolului și că, indiferent de circumstanțe, motociclistul circula cu viteză și nu ar fi putut evita impactul, ceea ce ar fi trebuit analizat mai atent de către anchetatori. În sprijinul lor, avocata angajată de familie a depus o contestație, iar dosarul urmează să fie reanalizat în instanță.

