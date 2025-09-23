ANM a actualizat prognoza meteo: ciclonul Zack va ajunge în România! Sunt anunțate ploi și ninsori

România se află sub avertizare meteorologică, după ce ciclonul Zack, care a provocat pagube în mai multe țări europene, se apropie de țara noastră. Directorul executiv de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat că acest uragan va ajunge deasupra României miercuri, aducând cu el ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone din țară.

Potrivit informațiilor oferite de aceasta, primele furtuni vor lovi nordul și nord-vestul României și apoi urmează să se extindă treptat și în celelalte zone ale țării.Vor fi temperaturi între 10 și 20 de grade Celsius.

Ciclonul Zack ajunge în România

Ciclonul Zack care a făcut pagube majore în Europa ajunge și în România în următoarele ore. În Italia, furtuna a lovit marile orașe, iar în doar 40 de minute s-au acumulat peste 60 de litri de apă pe metru pătrat. Și în Franța s-au înregistrat inundații de proporții.

„Într-adevăr, o schimbare importantă în aspectul vremii o aşteptăm de pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile vor scădea în partea de nord, nord-vest a ţării, în special, în Moldova, urmând ca, joi, scăderea de temperatură să fie resimţită în toată ţara, astfel încât, de joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi şi precipitaţii – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formaţiunii depresionare despre care vorbeaţi. Apoi, vor fi în toate regiunile ţării ploi. Iar pe fondul răcirii accentuate despre care vorbim, în zona montană cea mai înaltă vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare”, a declarat Florinela Georgescu la Antena 3 CNN.

Înainte ca uraganul să ajungă în țara noastră, temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă.

„Astăzi şi mâine – două zile cu vreme ca de sfârşit de vară, fără precipitaţii, cu presiune atmosferică ridicată şi maxime termice, care se vor încadra, în general, între 25 – 30 şi chiar 31 de grade. Cele mai ridicate valori, ca şi ieri, se vor înregistra în partea de vest şi sud-vest a teritoriului: Banat, Crişana, partea de vest a Olteniei. Dar, cum spuneam, foarte cald şi în restul ţării. De asemenea, şi pe parcursul nopţii a fost şi va fi mai cald decât este normal”, a mai spus directorul ANM.

Meteorologii Accuweather au făcut deja anunțul. Pe ce dată vine prima ninsoare în România, anul acesta