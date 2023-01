ANM a făcut anunțul. Care sunt cele șapte județe sub cod galben de ceață și polei

ANM a emis recent avertizări de cod galben de polei și ceață pentru șapte județe din România. Prognoza intră în vigoare din seara de 8 ianuarie și este valabilă până duminică seara, la ora 23:00.

Potrivit avertizărilor emise de ANM duminica aceasta, cele șapte județe sub cod de polei și ceață sunt: Bacău, Suceava, Neamț, Vrancea, Iași, Alba, Cluj. Fenomenele meteorologice vizate sunt: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

(CITEȘTE ȘI: S-a zis cu ,,primăvara”, iarna lovește România! Ce temperaturi anunță ANM?)

Avertizare de cod galben de ceață și polei

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata.

Zona joasă a județului Suceava, respectiv localitățile: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Județul Neamţ: Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Tămășeni, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Botești, Țibucani, Bârgăuani, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomirești, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Văleni, Drăgănești, Bira, Poienari. Județul Vrancea: Adjud, Homocea. Județul Iaşi: Pașcani, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Strunga, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Oțeleni, Mircești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni. Zona joasă a județului Alba, respectiv localitățile: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

(CITEȘTE ȘI: Meteorologii ANM și Accuweather, contraziși! Maria Ghiorghiu anunță iarnă în toată România)