ANM, avertizare imediată de vijelie puternică! S-a emis și Ro-Alert! Românii din aceste zone, sfătuiți să nu iasă din case

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare imediată de vijelie puternică pentru anumite zone din România. De asemenea, un alt anunț important a venit și din partea Inspectoratului General pentru Situașii de Urgență (IGSU). Astăzi, în intervalul 21:30-22:30, vor fi fenomene extreme în România. Va fi vijelie puternică, frecvente descărcări electrice, grindină, averse torențiale, în România.

Avertizare ANM- Cod Galben de ploi, grindină și descărcări electrice

Valabil de la : 05-06-2022 ora 22:00 până la : 05-06-2022 ora 23:00

În zona : Județul Alba: Blaj, Cergău, Roșia de Secaș, Ohaba, Cenade, Doștat;

Județul Mureş: Ibănești;

Județul Harghita: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Cârța, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Voșlăbeni;

Județul Sibiu: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Slimnic, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Sadu, Păuca, Nocrich, Vurpăr, Șura Mică, Șeica Mică, Alțina, Chirpăr, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;



Se vor semnala : averse care vor depăși izolat 20…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de dimensiuni mici.

COD PORTOCALIU în aceste zone din România

Va fi cod portocaliu de vijelie puternică cu rafale de 75 – 90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii, în zonele următoare: Județul Călăraşi: Fundeni, Frumușani, Plătărești; Județul Giurgiu: Adunații-Copăceni, Vărăști; Județul Ilfov: Jilava, Brănești, Cernica, Vidra, Glina, 1 Decembrie, Berceni, Dărăști-Ilfov, Copăceni, Popești-Leordeni.

Codul va fi valabil de la : 05-06-2022 ora 21:45 până la : 05-06-2022 ora 23:00.

Mesajul RO-ALERT transmis astăzi

Atenție români! A fost dată o alertă extremă de ”vijelie puternică, frecvente descărcări electrice, grindină, averse torențiale. Perioada de manifestare 05.06.2022, ora 21:30 05.06.2022, ora 22:30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție! Weather alert – POWERFUL STORM, frequent electric discharges, hail. Period of manifestation 05.06.2022, hour 21:30 05.06.2022, hour 22:30. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! DU – IGSU”, a fost mesajul transmis de către RO-ALERT.