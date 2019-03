ANM, avertizare nowcasting de vreme severă imediată. Fenomene meteorologice periculoase în România

Reprezentanții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis în această dimineață o avertizare nowcasting de vreme severă imediată. Meteorologii subliniază că avertizările și atenționările meteorologice se actualizează în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate.

Conform oficialilor de la ANM, în mai multe județe din țară este cod galben de ceață în această dimineață, care s-ar putea prelungi în unele zone după ora 09:00. În urma anunțului făcut de meteorologi, polițiștii au tras un semnal de alarmă și îi sfătuiesc pe șoferi să conducă prudent și să păstreze distanță mai mare decât de obicei.

COD GALBEN de CEAȚĂ – valabil de la: 15-03-2019 ora 7:25 până la: 15-03-2019 ora 9:00

Se vor semnala: ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m

In zona: Județul Olt: Slatina, Balș, Piatra-Olt, Curtișoara, Găneasa, Bobicești, Bârza, Slătioara, Voineasa, Milcov;

Județul Dolj: Craiova, Pielești, Malu Mare, Robănești, Ghercești;



COD GALBEN de CEAȚĂ – valabil de la: 15-03-2019 ora 7:20 până la: 15-03-2019 ora 9:00

Se vor semnala: ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m.

In zona: Județul Argeş: Costești, Poiana Lacului, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Bucșani, Letca Nouă, Clejani, Mârșa, Cosoba;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Morteni, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Teleorman: Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Botoroaga, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Măgura, Gratia, Frăsinet, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci, Crevenicu, potrivitmeteoromania.ro.