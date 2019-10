Anna Lesko a mărturisit totul pentru Cancan.ro! Primele declarații despre “divorțul” de tatăl copilului ei + despre relația cu Mike Diamondz

Anna Lesko, mama unui băiețel de patru ani, este fără doar și poate una dintre cele mai sexy artiste de la noi! La începutul verii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, v-a oferit în exclusivitate imagini cu focoasa blondină în ipostaze… apropiate cu celebrul Mike Diamondz. Din cauza programului foarte încărcat, artista a reacționat pe tema acestui subiect la 5 luni de la publicarea articolului.

“Cu scuzele de rigoare pentru reactia tardiva , datorata in mare parte salbei de concerte in care am fost angajata plus a vacantei petrecute in compania fiului meu , doresc sa fac cateva precizari din respect pentru fostul meu partener de viata , familiile noastre, fiul meu cat si a fanilor mei ;

-Exact cum a declarat si Mike Diamonds, ne am vazut in Nuba , am conversat super amical , am ras si ne am distrat cum fac toti oamenii in club , dar ulterior ne am dus fiecare la casa lui , nu a existat nici macar un sarut. Fara continuari sau episoade ulterioare. Atat.

-Foarte important de precizat ,este ca la acel moment , eram deja despartita in mod oficial de cateva luni bune de tatal lui Adam si fostul meu partener de viata. Separati si mutati separat !

-Sunt o femeie matura si asumata , nu am nimic de ascuns in plan profesional si social , sunt o mama singura care munceste din greu si cinstit pentru viitorul copilului meu si va promit solemn sa recunosc atunci cand va fi cazul orice relatie pasagera sau stabila in viata mea deoarece nu gresesc cu nimic fata de nimeni , aleg transparenta si asumarea in locul povestilor nemuritoare.”

, a declarat Anna Lesko

S-au îmbrățișat năvalnic și s-au sărutat în club

Vă reamintim faptul că la începutul verii, Anna Lesko a fost surpinsă în NUBA București alături de un artist celebru din showbiz. După mai multe pahare de "încălzire" care au culminat chiar cu un dans pe masă, între cei doi lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Erau lipiți de bar și… foarte intimi. Cei doi și-au vorbit minute bune, după care și-au șoptit la ureche… Până când, la un moment dat, Anna Lesko l-a tras pe Mike spre ea ca să-l sărute. Fermecat de frumusețea cântăreței, artistul nici nu avea cum să se opună unei asemenea ocazii. Ba chiar și-a dat seama că poate "plusa" și el, așa că s-au îmbrățișat năvalnic și s-au sărutat.

Mike Diamondz a vorbit despre relația cu Anna Lesko

Mike Diamondz a oferit primele declarații după ce s-a zvonit că Anna Lesko l-ar fi părăsit pe tatăl copilului ei din cauza lui. Artistul a avut doar cuvinte de laudă la focoasei blondine și spune că sărutul de care a fost acuzat nu a avut loc.

”Îmi place Anna Lesko, este o tipă frumoasă, este o doamnă pe care o apreciez prin muzica sa. Nu am sărutat-o niciodată pe Anna Lesko. Nu am sărutat-o. Eu cred că atunci pe moment, din partea mea ar fi fost ceva. E un sentiment de moment, nu trebuie să ne bazăm viitorul pe sentimentele de moment. Împrejurarea în care eram era una favorabilă, dar soarta a decis ca lucrurile să rămână așa. Nu știu dacă a fost un început de relație. Am ajuns acasă singur și am cercetat problema. Eu cu Anna mă știu de peste 10 ani, ea este o fată foarte senzuală și eu mereu am răspuns carismatic. De fiecare dată când ne vedem e aceeași atitudine. M-am gândit că este cu cineva de foarte mult timp, dar faptul că nu își păstrează distanța e un semn”, a spus artistul la Antena Stars.