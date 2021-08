Anna Lesko, apariție seminud pe internet. Cum s-a fotografiat cântăreața la plajă

Anna Lesko a avut din nou o apariție incendiară pe internet. Cântăreața a postat o imagine topless pe contul ei de Instagram.

Anna Lesko este cunoscută pentru ipostazele provocatoare și incitante în care se afisează pe internet. Cântăreața debordează de sex-appeal și feminitate, iar acest lucru nu poate fi trecut cu vederea. De curând, ea și-a pus în valoare trupul sexy, renunțând pentru un moment la sutien, pozând doar în bikini. Ea a subliniat în descriere că este pregătită de noul sezon „Splash, vedete la apă”, acolo unde va fi una dintre prezentatoare. „In cateva ore incepem filmarile la @splash.vedetelaapa”.

Cântăreața a adunat peste 8.000 de aprecieri la fotografiile postate.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Anna Lesko Official (@anna_lesko)

Cum se menține în formă Anna Lesko

La 42 de ani, Anna Lesko poate fi oricând confundată cu o puștoaică de 20 de ani, iar acum a dezvăluit secretul siluetei sale. Concurenta din cadrul emisiunii „Ferma” a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă.

”Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva.