Anna Lesko, aproape goală pe Instagram! Cum a reacționat Roxana Vancea când a văzut ipostaza incendiară

Anna Lesko a fost din nou protagonista unei ședințe foto, care i-a lăsat mască pe fani. Și nu numai! Roxana Vancea s-a numărat printre vedetele care au reacționat la ipostaza în care s-a lăsat surprinsă artista.

Fără doar și poate, Anna Lesko este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Artista este conștientă de atuurile sale și nu ezită să se fotografieze în ipostaze incendiare. Iar, recent, fosta concurentă de la ”Ferma” și-a pus fanii pe jar și nu numai.

Dis-de-dimineață, acoperită doar cu un prosop care era pe punctul să cadă și să-i dezvăluie formele în toată splendorea lor… Anna Lesko a făcut furori în mediul online. Admiratorii au înroșit butonul de like, iar printre ei s-a numărat și… Roxana Vancea. Adepta stilului de viață sănătos și a sportului, bruneta nu a putut să nu aprecieze formele de invidiat ale artistei. (VEZI ȘI: ANNA LESKO ARE UN IUBIT SECRET? CUM S-A FOTOGRAFIAT CÂNTĂREAȚA ÎN VACANȚĂ)

Secretul siluetei sale

La 42 de ani, Anna Lesko poate fi oricând confundată cu o puștoaică de 20 de ani, iar acum a dezvăluit secretul siluetei sale. Concurenta din cadrul emisiunii „Ferma” a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă.

”Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva.