Antena 1, acuzată de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat de televiziune ca să pară așa cum e”

Antena 1, acuzată că ar fi creat un personaj pentru rating la „Insula Iubirii 2025”. Misterul din jurul „Jaguarului”. Iată care este adevărul!

Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” difuzată de Antena 1 a reușit să stârnească o adevărată dezbatere online, nu doar prin relațiile tensionate dintre concurenți, ci mai ales prin apariția unui personaj care pare să fi acaparat complet atenția publicului. Supranumit „Jaguarul”, George Ivănescu a devenit rapid subiectul a numeroase discuții și teorii, unii telespectatori ajungând să se întrebe dacă nu cumva este vorba de un actor plătit să joace un rol excentric, menit să crească audiențele.

Jaguarul e un actor angajat de televiziune sau nu?

Profilul său public, așa cum este prezentat în emisiune, se remarcă printr-un comportament ostentativ, replici bizare și o atitudine de încredere extremă în propria persoană. Pentru unii telespectatori, toate aceste elemente par prea perfect calibrate pentru a fi întâmplătoare, ceea ce alimentează suspiciunea că producătorii ar fi creat deliberat un „personaj” cu potențial de viralizare.

Totuși, dincolo de platourile de filmare, există indicii că imaginea „Jaguarului” nu este doar o construcție TV. Surse din orașul natal al acestuia susțin pe Reddit că stilul său de viață și modul de prezentare sunt aceleași și în afara camerelor. George Ivănescu ar fi frecvent văzut în Deva, loc unde își desfășoară activitatea în domeniul HoReCa.

Cei care l-au observat în mediul cotidian spun că aparițiile sale sunt mereu recognoscibile: ochelari de soare purtați indiferent de oră, o vestimentație distinctă și o atitudine sigură pe sine. Programul său pare să fie unul dedicat afacerii, fiind prezent de dimineața până seara în locație, unde interacționează cu personalul și clienții. Aceleași surse mai indică faptul că acest stil de comportament nu este unul recent, ci se înscrie într-o dorință mai veche de a atrage atenția și de a-și construi o imagine publică.

„Lucru in mall, unde are cafeneaua.. si fie zi fie noapte a meu tot timpu ii cu ochelarii pe ochi, de îmbrăcat are același stil. Pot spune ca omu este dedicat jobului, stătea de dimineata pana seara si inclusiv ajuta angajatele. Cred ca ii doar un comportament prin care încerca să devină vedeta peste noapte. Ii place atentia, asta ii clar. Cand venise, toate angajatele erau disperate dupa el, il cautau pe instagram etc.”, „E cat se poate de real, il gasesti deseori pe terasa din mall-ul din Deva. E fix ca la tv(nu ma uit dar imi tot apare recent prin reelurile de pe Instagram)”, au transmis internauții pe Reddit.

Foto: social media/captură video

