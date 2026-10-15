Antonia, din nou pe podium! Artista a deschis colecția Rafaelei Pestrițu, designerul român care a colaborat cu Shakira și Rihanna

Antonia a deschis cea mai recentă colecție semnată de Rafaela Pestrițu, unul dintre designerii români cu proiecte pe scena internațională. Momentul a avut loc în cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, eveniment care reunește creatori de modă și nume importante din industrie.

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week își propune să conecteze designerii locali cu profesioniști, cumpărători și publicații internaționale. Evenimentul aduce împreună creatori consacrați și nume noi, oferindu-le ocazia să își prezinte colecțiile într-un cadru cu vizibilitate internațională.

Cântăreața a purtat o rochie lungă, într-o nuanță delicată de roz pudrat, decorată cu flori aplicate pe lateral și detalii din tulle. Decolteul amplu i-a evidențiat bustul, iar părul lung, aranjat în valuri lejere, a completat ținuta. Antonia a ales să apară desculță, un detaliu care a oferit întregului look un aer natural și delicat, în acord cu piesele prezentate.

Rafaela Pestrițu, designerul român care a colaborat cu artiști de top

Originară din Slatina, Rafaela Pestrițu a studiat la prestigioasa universitate Central Saint Martins din Londra și și-a construit un parcurs profesional care a dus-o în atenția unor artiști de talie mondială.

Brandul Rafelei Pestrițu se remarcă prin designul experimental, materialele sustenabile și combinațiile îndrăznețe de texturi, corsete și drapaje fluide. Creațiile sale au fost purtate de nume precum Christina Aguilera, SZA, Charli XCX și Kylie Minogue. Designerul a colaborat inclusiv la o campanie Puma Fenty asociată cu Rihanna.

Unul dintre proiectele sale importante a fost realizarea a 40 de costume personalizate pentru dansatorii Shakirei, în cadrul spectacolului pregătit pentru finala Cupei Mondiale FIFA din 2026. Echipa sa a avut la dispoziție doar șapte zile pentru a finaliza ținutele, într-un proces intens, cu modificări și termene-limită strânse. Costumul purtat de Shakira a fost semnat de casa de modă Cavalli.

„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei, cu care am mai lucrat și pentru turneul artistei. Pentru finala FIFA World Cup 2026, m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor. Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de look-uri custom, într-un timp extrem de scurt. (…) „A fost un efort colectiv între echipa mea din studio și o fabrică de familie din Slatina, alături de câteva persoane care ne-au ajutat cu producția și logistica. În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membri ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta.”, a declarat Rafaela Pestrițu pentru ELLE România.

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