Antonia, mesaj emoționant de susținere pentru Zanni de la Survivor: „Ai o familie care te așteaptă acasă”

Viața lui s-a schimbat enorm în ziua în care a fost luat de la orfelinat și adoptat de Asociaţia SOS Satele Copiilor. La un moment dat, el a postat un clip pe care l-a văzut și Alex Velea, iar acesta i-a scris și i-a spus că își dorește să-l cunoască; ulterior, Zanni a avut ocazia să cânte în studioul iubitului Antoniei.

“Celebritatea a venit atât de neașteptat. Nu mă așteptam să vină prin muzică. Îmi doresc să mă înțeleagă cât mai multă lume, asta mă face fericit. Oamenii mă fac puternic, mă încarcă cu energie, sunt viața mea. Omul, fără alți oameni lângă el, este zero. Eu, fără sprijinul celorlalți oameni, n-aș mai simți nimic.

Vreau să mă dăruiesc oamenilor, să le transmit ceva. Și calea pe care am găsit-o, ca să reușesc să fac asta, este muzica. Am știut din copilărie că sunt făcut pentru scenă. Îmi plăcea, încă de mic, să fiu în centrul atenției, să fiu eu cel care spunea cea mai bună glumă. Mă făcea să mă simt bine. Și n-am renunțat la acest vis, oricât de multe piedici am avut. Mi se spunea să nu mai fiu așa, altfel decât ceilalți, să fiu normal, să fiu mai calm, mai retras, mai cuminte”, a declarat artistul pentru publicația VIVA!.