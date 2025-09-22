Anunț de ultim moment! Un distribuitor de energie electrică avertizează că întrerupe curentul în mai multe orașe. Care este motivul?

Vești proaste vin pentru o parte din români. După ce facturile la energie electrică au urcat amețitor, acum mai mulți o să rămână și fără curent. Un distribuitor de energie electrică avertizează că întrerupe curentul în mai multe orașe. Care este motivul și ce zone sunt afectate?

Rețele Electrice Muntenia a anunțat că se va întrerupe curentul în mai multe orașe din România, începând de astăzi, 22 septembrie. Potrivit anunțului făcut, vor avea loc întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități și cartiere din București.

Motivul acestor întreruperi de curent are la bază desfășurarea unor lucrări de mentenanță, reparații și modernizare a rețelei electrice. Aceste lucrări au loc în perioada 22-28 septembrie 2025.

Programul întreruperilor de curent

Pentru cei care locuiesc în București distribuitorul de energie electrică a anunțat că va opri alimentarea în mai multe zone, după cum urmează:

Strada Spătarul Preda – între orele 09:00 și 15:00 (inclusiv zona Șoseaua Progresului, parțial);

Strada Atelierului (nr. 22) și Intrarea Luncani – între orele 09:00 și 17:00;

Strada Gheorghe Buciumat (nr. 26) – între orele 09:00 și 17:00; afectate toate blocurile din zonă.

De asemenea, întreruperile de curent vor afecta mai multe localități și străzi din Ilfov. Printre acestea se numără:

Marți, 23 septembrie:

Corbeanca – afectate firme precum API Construct, CardioRec, Pizzeria Bella Italia, dar și instituții publice precum Primăria Corbeanca. Întreruperi pe străzile: Aviatorilor, Speranței, Dorului, Intrarea Curcubeului, Arcadei, Piscului, Ogorului, Spiralei, Unirii (între str. Codrului și str. Castelului), Medierii, Timpului, Științei, Culturii și adiacente.

Cernica – Str. Liviu Rebreanu, Str. Traian, George Coșbuc, Cuza Vodă, Intrările Munții Rodnei, Făgăraș, Ceahlău, Oituz, Bâlea Lac. Program: 09:00 – 17:00.

Miercuri, 24 septembrie:

Pantelimon – Bd. Biruinței, Str. Plantelor, Gara Pasărea.

Corbeanca – aceleași zone ca în ziua precedentă, cu întreruperi între orele 09:00 – 17:00.

Și în mai multe localități din județul Giurgiu se va opri curentul, în mai multe zile consecutive. Programul este următorul:

Luni, 22 septembrie:

Herăști – Str. Udriște Năsturelu, Str. Puțul Școlii, Str. Lăutarilor, Strada Principală;

Hotarele – Str. Paltinului, Str. Stejarului, Str. Frasinului, Strada Muntenia;

Toporu – DJ506A, Nr. 742, inclusiv Școala Generală (09:00 – 15:00).

Marți, 23 septembrie – Vineri, 26 septembrie:

Herăști și Hotarele – aceleași străzi menționate, întreruperi zilnice între orele 09:00 – 17:00.

