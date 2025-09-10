Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează un nou contract

Vești importante pentru români! Un furnizor de energie a prelungit oferta la un preț fix, de 0,649 lei/kWh, pentru cei care semnează un nou contract de electricitate. În prețul final al facturii este inclus TVA-ul și taxele aferente.

Inițial, oferta companiei PPC Energie a fost valabilă în perioada 26 august – 7 septembrie, iar recent a fost prelungită până pe 30 septembrie 2025. Facturile aferente lunii iulie ar putea ajunge la aparținători cu întârziere, însă vestea bună este că – indiferent cât de târziu sunt emise facturile – clienții vor avea la dispoziție același număr de zile din contract pentru achitarea facturii.

Prețuri mai mici pentru clienții PPC Energie

Potriviti unui comunicat al companiei, prețul energiei a fost plafonat la 0,649 lei/kWh și va rămâne așa până la finalul lunii septembrie. Prețurile finale de pe facturi vor fi cuprinse între 1,30 și 1,39 lei/kWh, în funcție d ezona în care se află locul de consum. Cu alte cuvinte, prețul final va ajunge să fie la fel cu cel plătit înainte de 1 iulie – 1,3 lei/kWh.

De asemenea, clienții care au probleme și nu pot achita integral facturile de energie, pot solicita plata loc în rate. Solicitarea se face prin call-center, prin contul myPPC, formularul de contact online sau în magazinele PPC Energie.

Pentru a-și gestiona eficient consumul, PPC Energie își încurajează clienții să își transmită lunar indexul, dacă nu au un contor smart, folosind contul myPPC sau prin apel la numărul de telefon 021.9977.

Ofertă PPC Energie cu prețuri variabile în funcție de intervalul orar

PPC Ore Smart, este prima ofertă de energie electrică din România prin care consumatorii casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul orar. Oferta este valabilă în perioada martie-octombrie, iar consumul de energie dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat de 0,313 lei/kWh, cu 59% mai puțin față de tarifele aplicate în celelalte intervale orare.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată. Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

