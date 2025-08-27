Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii, dar și la materialul uniformelor celor mici

În curând începe noul an școlar, iar părinții se grăbesc să facă cumpărături pentru rechizite și uniforme. Inspectorii ANPC au desfășurat mai multe controale și au oferit câteva sfaturi utile pentru cumpărători.

Inspectorii ANPC au demarat controale în magazine și raioane specializate înainte de începerea noului an școlar, pentru a verifica calitatea și siguranța produselor destinate elevilor, precum rechizitele și hainele școlare.

Reprezentanții ANPC recomandă părinților să facă cumpărăturile pentru școală doar în magazine sau raioane specializate, unde se eliberează documente fiscale precum facturi sau bonuri. Aceste acte sunt importante pentru a putea depune eventuale reclamații și pentru a se asigura că produsele, fie că sunt rechizite sau uniforme, sunt achiziționate legal și în condiții sigure.

„Recomandăm ca achiziţionarea, atât a produselor textile, cât şi a rechizitelor să se realizeze doar din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), documente care sunt necesare depunerii unei reclamaţii”, au afirmat reprezentanţii ANPC.

Ce recomandări au făcut inspectorii ANPC

Specialiștii atrag atenția părinților să fie precauți atunci când cumpără haine pentru copii, mai ales dacă acestea poartă mărci celebre, dar au un preț neobișnuit de mic, ceea ce poate indica produse contrafăcute. Etichetele articolelor textile trebuie să ofere informații clare despre compoziția materialului și, dacă există căptușeală, aceasta trebuie detaliată, pentru a garanta siguranța și calitatea hainelor achiziționate.

Toate produsele textile trebuie să aibă etichete rezistente la apă și căldură, cusute în interior, care să includă instrucțiuni complete de întreținere. Acestea trebuie să acopere toate tipurile de tratamente: spălare, albire cu clor, călcare, curățare chimică și uscarea în mașina cu tambur rotativ,

„Mărcile celebre inscripţionate pe articolele de îmbrăcăminte, dar al căror preţ este exagerat de mic, în raport cu preţul real al unor astfel de produse, evidenţiază un risc semnificativ ca acestea să fie contrafăcute; eticheta oricărui produs textil trebuie să cuprindă următoarele informaţii: compoziţia fibroasă a acestuia, respectiv denumirile fibrelor componente, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre; în cazul în care produsul are şi căptuşeală, compoziţia acesteia trebuie precizată în mod expres”, au mai spus aceștia.

