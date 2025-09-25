Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 septembrie 2025, despre Pachetul 3 de măsuri pe care Guvernul le pregătește în această perioadă. Acesta vizează reducerea aparatului din instituțiile centrale, în serviciile deconcentrate, interdicția cumulului pensiei cu salariul, eliminarea pensionării anticipate, reducerea perioadei de șomaj.

Guvernul pregătește noi tăieri, de această dată în ministere. Pachetul 3 de austeritate vizează reducerea cheltuielilor de centrală, cunoscută în special pentru structura sa costisitoare. Printre schimbările propuse se numără și eliminarea posibilității de pensionare anticipată pentru anumite categorii privilegiate, precum piloții, polițiștii și angajații Curții de Conturi.

Ilie Bolojan anunță noi schimbări pentru români

Potrivit premierului, acest pachet nu înseamnă doar eficiență, nu doar reduceri, ci înseamnă măsuri pentru o economie mai sănătoasă, pentru o creștere economică, pentru că doar asta va rezolva problema în viitor.

”Având în vedere complexitatea pachetului pe administrație publică, care nu se referă, deci, la reducerea efectivă de posturi, ci are foarte multe lucruri în el, unul dintre cele mai importante este dreptul autorităților publice de a autoriza jocurile de noroc în fiecare localitate și de a le taxa, de exemplu, dar foarte multe lucruri care înseamnă eficiență în administrație, aprecierea mea este că acest pachet, dat fiind complexitatea lui, nu poate fi trecut decât printr-o asumare de răspundere, așa cum au fost și celelalte două pachete. În măsura în care coaliția va cădea de acord, pe lângă acest pachet, care ar putea fi asumat în perioada următoare și sper că săptămâna viitoare vom ajunge la o concluzie, pentru că deja am discutat destul de mult pe această temă și deci toate analizele sunt făcute și analizând toate aspectele care au fost raportate încă o dată, se constată că nu sunt mari modificări față de datele inițiale, cel puțin la numărul de angajați efectiv, acest pachet poate fi completat cu multe altele.

Gândiți-vă că e nevoie de reducerea aparatului din instituțiile centrale și conform protocolului coaliției, această reducere este trecută în mod evident acolo și un astfel de proiect, care stabilește niște reguli generale de reducere a aparatului în administrația centrală, în serviciile deconcentrate, poate să fie parte a acestui pachet”, a spus premierul.

Bolojan a mai precizat și interdicția cumulului pensiei cu salariul. Potrivit premierului, pachetul ar mai conține și clarificări de vârste de pensionare și eliminarea de pensionări anticipate, reducerea perioadei de șomaj, cât și susținerea unor proiecte de dezvoltare economică.