Se anunță noi modificări pentru pensii, până la finalul anului 2022. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii, Marius Budăi, incluzând faptul că principiile Legii 127 vor fi păstrate. Se dorește ca, până în luna decembrie, să se elimine inechitățile, iar pensiile să fie recalculate.

Sunt vești noi pentru pensionarii din România. Marius Budăi, Ministrul Muncii, a anunțat faptul că până la finalul anului 2022 se dorește să se elimine inechitățile, iar pensiile să fie recalculate. Mai mult decât atât, principiile Legii 127 vor fi păstrate. Prin planul PNRR, țara noastră și-a asumat o reformă a sistemului de pensii, printr-o lege nouă.

”Nu ne gândim în esență, la schimbarea formulei de calcul, dar dacă găsim elemente de îmbunătățire și de a lua în calcul cât se poate din abilitatea sistemului de pensii, dar în primul și în primul rând prioritatea principală este rezolvarea inechităților din sistem.

Separăm stagiile de cotizare contributivă de stagiile de cotizare dublate. Separăm sporurile cu caracter permanent, de sporurile cu caracter nepermanent, astfel încât atunci când avem legea la final, să ne fie mult mai simplu și să nu mai dureze atât de mult acea recalculare”, a spus Ministrul Muncii, Marius Budăi.

Vezi și VESTEA MOMENTULUI PENTRU MILIOANE DE ROMÂNI! SE MODIFICĂ TOATE PENSIILE

Marius Budăi: ”Nu susținem creșterea vârstei de pensionare”

Ministrul Muncii a vorbit și despre vârsta de pensionare.

”Am spus foarte clar când eram în opoziție că PSD și eu personal nu susținem creșterea vârstei de pensionare, pentru că noi, în primul rând, ar trebui să lucrăm foarte mult la creșterea speranței de viață și creșterea speranței de viață sănătoasă, după care, ulterior, putem veni cu anumite discuții și analize.Vom discuta în coaliție și, așa cum cred că am demonstrat până acum, chiar dacă am mai avut puncte de vedere diferite, am ieșit cu punct de vedere comun din coaliție și așa le-am implementat”, a mai spus ministrul.

Vezi și ROMÂNII CARE AU LUCRAT ÎN STRĂINĂTATE POT PRIMI PENSIE COMUNITARĂ. CÂȚI BANI POT LUA ÎN FIECARE LUNĂ

sursă foto: Pixabay