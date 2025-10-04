Anunț-ȘOC în showbiz! Artista din România renunță definitiv la cariera în muzică: ”În octombrie am ultimul eveniment”

O cântăreață cunoscută din România a decis să renunțe la muzică! Veste i-a luat prin surpridere pe fanii săi care îi ascultă muzica în mod frecvent. A transmis că ultimul eveniment pe care îl va avea va fi în octombrie, apoi își ia „adio” de la această carieră.

Cântăreața cunoscută pentru talentul său muzical a luat o decizie șoc pentru publicul ei. În următoarea perioadă va pune stop carierei sale și va renunța la muzică. Până acum, ea avea numeroase concerte și era des invitată la evenimente pentru a cânta.

Roxana Prințesa Ardealului va renunța la muzică

Vorbim despre nimeni alta decât Roxana Prințesa Ardealului, care locuiește în Spania de mai mulți ani alături de familia sa. Cântăreața a decis să renunțe la muzică, iar ultimul eveniment pe care îl va avea va fi în luna octombrie.

Fanii care au văzut anunțul și-au exprimat regretul dorindu-și să o mai asculte cântând din nou! Roxana Prințesa Ardealului a preferat să fie discretă și să nu ofere mai multe detalii care au făcut-o să ia decizia importantă.

„Păcat, ai o voce foarte frumoasă, ar trebui să ai un motiv bine întemeiat, care ar fi acela?”, a întrebat un fan, iar cântăreața i-a răspuns: „Prefer să nu dau detalii, asta este decizia mea și cam atâta”.

„Nu spune asta, tu cânţi foarte frumos, e păcat”, „Cu retrasul lasă, că ai timp, ești tânără”, „Te iubim Roxana, nu renunța!”, se arată alte comentarii ale fanilor.

Roxana Prințesa Ardealului s-a mutat din România în urmă cu trei ani, țară în care fostul ei partener de viață deținea mai multe afaceri. Cântăreața a povestit că se descurcă mai bună din punct de vedere financiar, având ajutor și din partea tatălui pentru copil.

„Probabil totul e cum vrea Dumnezeu, pentru că inițial nu m-am gândit să mă mut în Spania, a fost ceva instant. E foarte bine, am început o afacere aici, cântatul merge, și în legătură cu tatăl copilului, suntem prieteni în continuare, deși lumea nu crede, dar așa este. Stăm în case diferite. El a avut inițiativa și el s-a mutat, și apoi și noi, pentru a fi aproape de el. El are un rol foarte important, noi nu trăim doar din cântat. Am vrut să îi ofer un viitor copilului meu”, a povestit Roxana Prințesa Ardealului în urmă cu ceva timp.

