Ce imagini a publicat Adriana Ochișanu cu fiul ei, după ce s-a trezit din comă. Nepotul lui Nicolae Botgros trece în continuare prin clipe grele

Adriana Ochișanu trece printr-o perioadă dificilă, dar primele vești bune îi dau puterea să meargă mai departe. Fiul ei, Cristian Botgros, s-a trezit din comă, aducând o mică speranță în pentru întreaga familie. Deși medicii au stabilit un diagnostic grav, fiecare progres al tânărului este privit ca un miracol de apropiații care speră să-și recapete sănătatea.

Vestea că Cristian Botgros s-a trezit din comă a adus o speranță familiei și celor apropiați, chiar dacă medicii au pus un diagnostic dur și anume ciroză pancreatică. Cu toate că prognosticul rămâne rezervat, fiecare mic pas înainte este trăit ca o adevărată minune. Nicolae Botgros a povestit cu emoție despre primele momente de progres, amintind cum nepotul său a reușit să bea apă singur și să își exprime dorința de a transmite salutări orchestrei.

Ciroza pancreatică este o boală gravă în care pancreasul este afectat și înlocuit cu țesut cicatricial. În acest fel, este redusă capacitatea organului de a produce enzime digestive sau insulină, motiv pentru care apar probleme și mai grave precum dureri abdominale, digestie sau diabet.

Ce fotografie a publicat Adriana Ochișanu

Adriana Ochisanu speră într-o minune și consideră că prezența iubitei alături de el îl va ajuta să lupte cu boala. Cântăreața a publicat o fotografie în care fiul ei, Cristian se ține de mână cu aleasa inimii sale, Cătălina când se plimbau prin parc, la scurt timp după ce acesta s-a trezit din comă. Momentul a fost surprins în urmă cu ceva timp, când tânărul nu se afla pe patul de spital.

Cei doi și-au oficializat relația recent, într-un videoclip pe TikTok, unde Cristian îi declara afecțiunea. Cătălina Leca este o dansatoare talentată, care a absolvit Colegiul Național de Coregrafie și a colaborat cu Baletul Național „JOC” din Chișinău. Activă pe rețelele sociale, ea apare adesea alături de fiul Adrianei Ocheșan, împărtășind momente din viața sa personală și oferindu-i în permanență susținere și iubire partenerului ei de viață care se află într-o perioadă greu încercată.

CITEȘTE ȘI: Nereguli în clinica în care Petrică Mâțu Stoian și-a dat ultima suflare. Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea regretatului artist!

Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”