Anunțul făcut de ANM! Vremea se răcește din nou în România

Anunțul important făcut de reprezentanții ANM! Temperaturile sunt într-o ușoară scădere, începând de miercuri, 3 mai 2023. Cum va fi vremea la sfârșitul acestei săptămâni?

Directorul de prognoză al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a anunțat că vremea se răcește începând de miercuri, 3 mai 2023. Directorul ANM a vorbit la Antena 3, despre temperaturile scăzute ce se anunță în acest sfârșit de săptămână. „Vremea se va răci din nou. Chiar de mâine vom simți o ușoară scădere de temperatură și pe urmă scăderea va fi mai accentuată, mai ales în weekend”, susține Florinela Georgescu.

Miercuri noapte se anunță ploi, la fel și joi. Se anunță averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. „Până atunci, așteptăm să plouă mâine noapte și poimâine. Mâine noapte în partea de sud și centru a țării, poimâine mai ales la deal și la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, deci manifestări de vară.

Răcirea va duce din nou temperaturile sub media multianuală. Vedem că nici în următoarele patru săptămâni, deci cam toată luna mai, estimările nu arată grozav, din punct de vedere al temperaturilor, pentru că vor fi perioade cu temperaturi sub normal. Deocamdată suntem cu această vreme răcoroasă, care nu este specifică numai pentru țara noastră. Mare parte a Europei are acest regim termic”, a mai anunțat specialistul ANM, la TV.

Cum va fi vremea în weekend

În acest sfârșit de săptămână, dar și pe parcursul săptămânii viitoare, cel mai probabil temperaturile nu vor depăși mai mult de 19 grade Celsius. „În weekend și pe parcursul săptămânii viitoare, temperaturile probabil nu vor mai depăși 18-19 grade și vor porni de la 10-11 grade pe partea de nord a teritoriului, zonele depresionare. Destul de rece, în continuare, pe litoral. Iar pe parcursul nopții, temperaturi sub 8 grade în mare parte a țării. Sunt temperaturi cu 5-7 grade sub normă”, a explicat directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu, la Antena 3.