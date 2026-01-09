Aparatul care consumă mult, dar e folosit frecvent. Costul lunar poate ajunge la 132 de lei

Odată cu scăderea temperaturilor, tot mai multe locuințe din România apelează la soluții rapide pentru încălzire. Caloriferul electric a devenit unul dintre cele mai populare aparate de acest tip, fiind utilizat atât în apartamente, cât și în case, pentru a suplimenta sistemul de încălzire centrală sau pentru a încălzi punctual o singură cameră. Instalarea sa este extrem de simplă, fiind suficient să fie conectat la priză pentru a începe să genereze căldură în câteva minute, potrivit CSID.

Pe lângă confortul termic imediat, utilizarea caloriferelor electrice implică și un impact semnificativ asupra consumului de energie. Chiar și folosirea moderată a unui singur aparat poate conduce la o creștere importantă a facturii lunare, costul suplimentar estimat ridicându-se la peste 130 de lei pe lună în condiții obișnuite de utilizare.

Această situație subliniază faptul că soluțiile de încălzire rapidă, deși eficiente pe termen scurt, vin cu un cost energetic care nu trebuie neglijat. Alegerea și utilizarea responsabilă a aparatelor electrice devine astfel esențială pentru a menține un echilibru între confort și cheltuieli, mai ales în perioada rece a anului.

Vezi AICI calculul consumului zilnic.