Apare o taxă nouă în România? 3,5 euro pe zi sau 1.200 de euro pe an pentru acești șoferi

Noua taxă pentru șoferi! Proprietarii care au mașini înmatriculate în alte județe în afara Bucureștiului ar putea să plătească o taxă pentru a circula prin Capitală. Iată despre ce este vorba!

În curând, șoferii care vin în București cu mașini înmatriculate în județe diferite față de Capitală și Ilfovul ar putea fiobligați să plătească o taxă suplimentară pentru a circula pe străzile orașului. Este vorba de o idee legislativă care va fi discutată public, care vizează într-un mod nou introducerea unui sistem de taxe pentru a reduce aglomerația și să facă mai puțină poluare în oraș.

O nouă taxă pentru șoferi?

Conform propunerii, taxele vor fi diferite în funcție de tipul de mașină. Pentru mașinile comune, șoferii ar plăti între 3,5 euro pentru o zi și 50 de euro pentru un abonament pe an. În cazul mașinilor de transport greu, sumele sunt mult mai mari, ajungând într-un an la 1.200 de euro.

Banii alocați de la această taxă vor fi folosiți pentru investiții în transportul public, cum ar fi extinderea rețelei de metrou sau modernizarea pistelor pentru bicicliști. Această măsură vine în contextul unor probleme mari pe care Bucureștiul le are: blocări pe străzi, aer poluat și lipsa unor soluții eficiente în trafic. De ani buni, Bucureștiul este unul dintre cele mai congestionate orașe din Europa, iar numărul de mașini care circulă zilnic depășește capacitatea infrastructurii.

De asemenea, majoritatea dintre mașinile care trec prin oraș provin din alte zone, ceea ce înseamnă că mulți oameni care se deplasează în mod frecvent în Capitală contribuie direct la aglomerarea străzilor.

Un sistem asemănător a fost discutat cu cinci ani în urmă, dar atunci a fost respins din cauzaunor neplăceri mari. Principalul motiv a fost faptul că această măsură ar discrimina oamenii din alte județe care folosesc mașina pentru muncă, studii sau servicii medicale. Pe de altă parte, se credea că alternativele de transport nu erau suficient de bine dezvoltate pentru a oferi soluții viabile celor care ar dori să renunțe la mașină.

