Apartamente cu două camere în București, la doar 56.000 de euro. Care este cartierul unde se vând aceste locuințe

Piața imobiliară a luat-o razna în ultimii ani. Doar în luna noiembrie 2023, prețurile apartamentelor cu două camere din București au crescut cu aproximativ 3% față de aceeași lună a anului trecut. Însă, există un cartier în Capitală, unde poți achiziționa o locuință cu doar 56.000 de euro.

În timp ce în unele cartiere, prețul unui apartament cu două camere se apropie de chiar și de 200.000 de euro, în altul costurile au scăzut surprinzător. Astfel că zona respectivă a Capitalei, poți achiziționa o locuință cu mai puțin de 60.000 de euro. Iar prețurile par să scadă pe fiecare lună.

Cartierul din București unde apartamentele se vând cu doar 56.000 de euro

În ultimii ani, prețurile locuințelor din București au crescut considerabil. Totuși, într-o singură zonă din Capitală a existat o scădere sub pragul psihologic de 60.000 de euro. Este vorba despre cartierul Rahova. Dacă în urmă cu un an, prețul mediu al unui apartament cu două camere în acea locație era de aproape 69.000 de euro, iar în luna aprilie a acestui an de 73.600 de euro, acum a ajuns la 56.900 de euro.

Și în zona Ștefan cel Mare-Tei, prețul mediu al unui apartament cu două camere a scăzut cu 4%, acum fiind de 76.716 de euro. De asemenea, a fost înregistrat un cost mai mic și pentru locuințele din Universitate-Kogălniceanu. După o scădere de 6%, un apartament poate fi achiziționat cu 91.642.

Totuși, în mai multe cartiere, prețul mediu al unui apartament cu două camere depășește 100.000 de mii de euro. Cele mai scumpe locuințe din București sunt poziționate în următoarele zone, potrivit Economica.net:

Aviației – 164.726 de euro

– 164.726 de euro Alba Iulia – Decebal – Muncii – 148.421 de euro

– 148.421 de euro Băneasa – 142.368 de euro

– 142.368 de euro Floreasca – Dorobanți – 123.600 de euro

– 123.600 de euro Unirii – 121.714 de euro

– 121.714 de euro Victoriei – Romană – 108.484 de euro

– 108.484 de euro Bucureștii Noi – Dămăroaia – 104.711 de euro

– 104.711 de euro 13 septembrie – 103.361 de euro

Chiar dacă prețul nu depășește 100.000 de euro, o creștere considerabilă a fost înregistrată și în cazul apartamentelor cu două camere din zona Crângași-Giulești. Aici, o locuință costa 76.600 de euro în luna noiembrie a anului trecut. Acum, însă, a crescut cu aproximativ 25%, prețul mediu fiind de 95.592.

Experții spun că diferențele mari de prețuri sunt date, în principiu, de anul în care a fost construit apartamentul. Locuințele noi sunt mult mai scumpe față de cele vechi.