Apropiații lui Emil Gânj le-ar fi spus anchetatorilor unde se ascunde criminalul de 5 zile: „Este exact ca o fiară încolţită”

Polițiștii din România îl caută fără oprire pe criminalul din Mureș. Au trecut 5 zile de când Emil Gânj a ucis-o și incendiat-o pe Anda, fosta lui iubită de doar 24 de ani. Oamenii legii au împânzit Capitala cu fotografia asasinului și au transmis un mesaj important populației.

Reamintim că Emil Gânj a ucis-o și incendiat-o pe Anda, fosta lui iubită, o tânără de 24 de ani, în urmă cu 5 zile. Nenorocirea a avut loc în locuința fetei din comuna Miheșu. De atunci și până acum, criminalul parcă a intrat în pământ. Călăul Andei este căutat de peste 400 de forțe de ordine, polițiști, jandarmi, drone, voluntari și câini de căutare.

Detalii de ULTIMĂ ORĂ: unde a fost văzut Emil Gânj, criminalul Andei. Polițiștii au început deja căutările în zonă

Emil gânj, criminalul Andei, este de negăsit

Poliția Română a transmis că apropiații criminalului au început să colaboreze cu autoritățile. O persoană a ajuns deja la audieri și oferă informații relevante ce ar putea duce la prinderea criminalului.

”Apropiații bărbatului care este bănuit de comiterea infracțiunii de omor, de aici din județul Mureș, au început să colaboreze cu autoritățile, implicit cu Poliția Română. Deja a ajuns o primă persoană, adusă la audieri de către colegii din cadrul SIAS.

La aceste momente, această persoană este audiată și oferă informații relevante cu privire la potențialele locuri în care s-ar afla bărbatul pe care noi îl căutăm”, a transmis Poliția Română, sâmbătă după amiază.

De asemenea, criminologul Dan Antonescu susține că mulți dintre apropiații lui Emil Gânj l-ar fi ajutat pe criminal să rămână ascuns. Specialistul trage un semnal de alarmă și avertizează că – în aceste situații – o astfel de persoană este capabilă de orice.

„Mulţi se pare că l-au ajutat sub ameninţare sau din prietenie. A ajuta un criminal, nu face altceva decât să pună în pericol vieţile altor oameni. El se consideră vreun haiduc, vreun justiţiar şi fiind cunoscător al pădurilor crede că poate scăpa. Este exact ca o fiară cumva încolţită şi este capabil de orice”, spune Dan Antonescu, criminolog.

În cele 5 zile de la comiterea crimei, autoritățile au primit mai multe sesizări – de la localnicii din comuna Miheșu – cu privire la prezența lui Emil Gânj în comună. Sute de jandarmi și polițiști au verificat împrejurimile, stânele, casele părăsite, câmpurile și pădurile pe o rază de 50 de kilometri.

”Fiul este polițist, dar lucrează la trei localități de aici. Este în echipa de căutări pentru că este normal să sprijine toate echipele de poliție și de jandarmerie. Eu nici nu l-am cunoscut, a stat mai mult închis. În anul 2020 când s-a eliberat a venit (nr. în comună). Apoi a plecat în 2020 în afară. În februarie am mai auzit de el.

A fost o nenorocire când a răpit-o, atunci a dispărut. Am luat legătura cu toate autoritățile și fata a fost ajutată. Au venit trei doamne de la Târgu Mureș de la protecție ca să o ducă într-un centru, dar a refuzat fata. Noi am sprijinit toate autoritățile cu informații. Am pus la dispoziție toate materialele și a utilajele de care dispuneam”, a povestit primarul comunei la Acces Direct.

Familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj face acuzații GRAVE la Adresa Poliției din Mureș: ”Ați lăsat-o singură! Era speriată”