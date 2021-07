S-a ales praful de prietenia dintre Bogdan Mocanu și Jador? Cei doi foști concurenți de la „Puterea Dragostei” nu și-au vorbit o bună perioadă de timp. CANCAN.RO a aflat ce l-a deranjat cel mai tare pe Bogdan Mocanu, dar și cum s-au clarificat, până la urmă, lucrurile.

Bogdan Mocanu a fost foc și pară pe celebrul Jador, după ce acesta, invitat în platoul unei emisiuni TV, a făcut câteva dezvăluiri care l-au scos din sărite pe amicul său. Mai exact, când Jador a fost întrebat dacă ar pleca la Asia Express cu bunul său prieten Bogdan Mocanu, ar fi spus că nu poate pentru că amicul său are diabet și face crize din cauza acestei boli.

Ce spune Bogdan Mocanu despre cearta cu Jador?

Când a auzit, Mocanu a izbucnit, el simțindu-se deranjat de declarațiile pe care Jador le-a făcut în emisiune. Mocanu s-ar fi supărat pentru că și-ar fi dorit să meargă la Asia Express, însă dacă Jador a subliniat că face crize din cauza diabetului, probabil le-a dat de gândit și producătorilor show-ului, care n-au vrut să riște, astfel că nu l-ar mai fi luat în calcul pentru noul sezon al emisiunii.

Din acest motiv, se pare, o bună perioadă, cei doi nu și-au vorbit, ba, mai mult, s-au înțepat reciproc.

În weekend-ul trecut, reporterii CANCAN.RO l-au întâlnit pe Bogdan Mocanu la un eveniment din Constanța. Ex-concurentul de la „Puterea Dragostei” ne-a făcut declarații în exclusivitate despre cearta cu Jador.

„Ar trebui să îți ridici prietenii, nu să îi pui la pământ”

– De ce s-a răcit relația între tine și Jador?

„Au fost niște discuții, din partea lui, care m-au deranjat. Am așteptat să vorbesc cu el personal pe tema asta și, ulterior, după ce am vorbit, am clarificat. Am discutat recent. Sper să înțeleagă ce mă deranjează și pe viitor să evite astfel de discuții. Nu vreau să spun mai mult sau să intru în detalii, este o chestiune mai personală”, ne-a spus Mocanu.

– Este adevărat că ți-a băgat „strâmbe” ca să nu ajungi la Asia Expres?

„Din ce am înțeles, involuntar, dar nu știu cât de mult a contat. Pe mine altceva m-a deranjat. Ca prieten, zic că ar trebui să îți ridici prietenii, nu să îi pui la pământ. Însă, dacă a fost involuntar, nu văd de ce m-aș supăra. Sper că a fost o scăpare”, a mai spus acesta.

Ei bine, între timp Jador și Bogdan Mocanu par că au îngropat securea războiului. Recent, pe unul dintre conturile de socializare ale lui Bogdan apăreau filmulețe în care le arăta fanilor săi că este cu Jador. Mai mult, el le-a și dezvăluit internauților ce subiecte de discuție avea cu Jador, semn că cei doi s-au împăcat!

Foto: Cancan.ro / Instagram Bogdan Mocanu