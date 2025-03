Arca lui Noe ar fi fost găsită. Unde se află, cum arată și de ce experții nu mai cred că este un mit

O descoperire recentă i-a determinat pe unii experți să creadă că ar fi găsit rămășițele fosilizate ale Arcei lui Noe.

Cercetătorii au descoperit că o movilă în formă de barcă – despre care credincioșii cred de mult timp că ar fi Arca lui Noe – a fost cel mai probabil scufundată sub apă în timpul unei inundații devastatoare în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, a relatat THE NEW YORK POST.

O echipă internațională de experți lucrează împreună din 2021 pentru a studia Formațiunea Durupinar, despre care cred că ar putea fi locul unei uriașe nave fosilizate.

Structura geologică cu o lungime de 163 de metri, compusă din limonit – un minereu de fier – este situată la aproximativ 32 de kilometri spre sud de vârful Muntelui Ararat, în Turcia, lângă granița cu Iranul.

De ce se potrivește formațiunea cu descrierea Arcei

Această formațiune a atras interesul experților timp de zeci de ani, datorită formei și dimensiunilor sale, asemănătoare cu cele ale unei nave, similare cu descrierea biblică a Arcei lui Noe. În plus, amplasarea lângă Muntele Ararat se potrivește cu informația din textele religioase.

Potrivit Bibliei, dimensiunile Arcei lui Noe erau „o lungime de trei sute de coți, lățimea de cincizeci de coți și înălțimea de treizeci de coți”, dimensiuni asemănătoare cu cele ale formațiunii Durupinar, „iar Arca se odihnea … pe munții Ararat.”

(Citește și: Ellen DeGeneres, la un pas de divorț de Portia de Rossi?! Mutarea în Anglia le-a cauzat numai probleme, stres și ură)

Ce indică noile descoperiri ale experților

Noile descoperiri au arătat, de asemenea, că formațiunea a fost cândva scufundată sub apă. Mostrele de sol, care conțin urme de materiale asemănătoare argilei, depozite marine și rămășițe de vietăți marine, au fost datate dintr-o perioadă în care se spune că au avut loc inundațiile biblice, acum între 3.500 și 5.000 de ani.

„Conform rezultatelor inițiale, se crede că au existat activități umane în această regiune încă din perioada calcolitică”, a declarat profesorul Faruk Kaya, cercetător principal pe acest subiect, pentru The Jerusalem Post.

Depozitele marine și rămășițele de vietăți marine i-au făcut pe cercetători să creadă că zona a fost cândva umplută cu apă.

„Studiile noastre arată că această regiune a găzduit viață în acea perioadă și că, la un moment dat, a fost acoperită de apă, ceea ce întărește posibilitatea ca un eveniment catastrofal de mare magnitudine să fi avut loc”, au declarat cercetătorii.

Cercetările anterioare au concluzionat că au existat probabil oameni în zona respectivă, dar dovezile suplimentare ale inundațiilor din trecut din regiune i-au încurajat pe cei care cred că aceasta este Arca lui Noe.



Ce au speculat savanții după descoperirea formațiunii Durupinar

Diverse texte religioase, inclusiv cele din creștinism, iudaism și islam, fac referire la Noe și la Arca acestuia, dar oamenii de știință nu au stabilit încă autenticitatea relatărilor.

De la descoperirea sa în 1948, mulți au teoretizat că formațiunea Durupinar ar fi lemnul fosilizat al Arcei lui Noe.

Realitatea acestor evenimente a continuat să fie un subiect de dezbatere între oamenii de știință și cercetători timp de secole. Cu toate acestea, cercetările recente au împins mai mulți experți să creadă că legenda ar putea fi adevărată.

Cercetătorii implicați în proiect au remarcat: „Dovezile sugerează că povestea ar putea avea o bază în realitate”.

(Citește și: O celebră influenceriță de pe YouTube și TikTok a murit la doar 25 de ani)