Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de o nuntă ca-n povești, spre finalul lunii septembrie. Însă, la doar câteva zile de la marele eveniment din viața de cuplu, cei doi au mărturisit că nu vor avea timp să plece în luna de miere, „tradiție” care se practică, de obicei, după ce două persoane își pun pirostriile.

În data de 27 septembrie 2022, Armin Nicoară și Claudia Puican au avut nunta. După ceremonie, cei doi artiști, care au avut șapte perechi de nași, au petrecut alături de cei dragi. Petrecerea a avut loc într-un local din Timișoara, unde invitații au fost încântați de melodiile și acordurile mai multor muzicieni.

Armin Nicoară și Claudia Puican nu pleacă în luna de miere

Însă, după nuntă, Armin Nicoară și Claudia Puican nu au plecat direct în luna de miere, așa cum este obiceiul. Cântărețul a mărturisit că nu ar dispune de timp, cel puțin în prezent, să plece, alături de soția sa, într-o vacanță. Există, însă, posibilitatea să rezerve un sejur într-un loc exotic spre iarnă, pentru a „fugi” de temperaturile scăzute din termometre.

„Nu avem cum să mergem, suntem amândoi încurcați cu evenimente, avem de cântat”, a mărturisit, în primă instanță, Armin Nicoară.

Apoi, artistul a dezvăluit că, de fapt, el și Claudia Puican nu au plănuit nimic în acest sens și că și-ar dori să meargă în vacanță alături de nași. Punta Cana ar putea fi o alegere pentru aceștia.

„Despre luna de miere nu am plănuit nimic. Să vedem ce fac și nașii, vrem să facem ceva împreună, să mergem toți. Poate mai la iarnă, undeva, o Punta Cana, ceva care să fie însă rapid, că eu tot am evenimente. Și la iarnă am, și nu pot să prea stau, o să fie totul pe grabă. Și Georgiana m-a chemat în Dubai, dar nu ajung, că ea stă vreo patru sau cinci zile, iar eu am evenimente și nu reușesc. Nu pot să fac niciun plan de acum pentru următoarele câteva luni”, a mai spus artistul pentru Fanatik.

Sursă foto: Instagram