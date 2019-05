Așa ceva?!? Cum îl alinta Anda Adam pe Victor Slav și ce i-a transmis prezentatorul fostei soții, Bianca Drăgușanu

Victor Slav a acceptat invitația lui Teo Trandafir de a veni în emisiunea pe care o prezintă cu Bursucu, unde a vorbit despre viața lui personală, dezvăluind lucruri neștiute până acum. La scurt timp după ce a ajuns în platoul de televiziune, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a avut lacrimi în ochi, fiind emoționat de prezentarea făcută de carismatica Teo.

Cum îl alinta Anda Adam pe Victor Slav

Așezat pe canapeaua de la “Teo Show”, Victor Slav a vorbit despre familia sa – reproșul pe care l-a făcut părinților săi –, despre știrile apărute despre el, dar și despre relația pe care a avut-o cu Anda Adam, respectiv: Bianca Drăgușanu și fiica pe care o au împreună: Sofia Natalia. La un moment dat, prezentatorul emisiunii “Vulturii de noapte” a dezvăluit cum îi spunea îndrăgita cântăreață pe vremea când formau un cuplu. El a primit porecla: “Hulk”, un personaj ficțional, un supererou, care apare în cărțile de benzi desenate publicate de Marvel Comics; acesta este un gigant, verde, cu o forță incredibilă.

“Sunt bătătorit, am trecut prin multe. Alții trec într-o viață de om prin ce am trecut eu în ultimii 5-6 ani. Am prins și o perioadă nefastă. Acum s-a mai schimbat. Acum 5-6 ani era simplu să scrii lucruri, să scrii ce îți venea în minte. Pe mine a ajuns să nu mă mai afecteze. Familia suferă. Prietenii suferă. Ai mei au trecut prin momente și sunt învățați. Am cei 7 ani de acasă bine puși la punct. Le-am reproșat părinților mei că au exagerat, dacă ai bun-simț ești vulnerabil. Pe lângă cei 7 ani de acasă, sunt crescut în Ozana, aproape de Pantelimon. Am și școala vieții, chiar dacă nu am lăsat să se vadă.