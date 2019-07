Asta da lovitură! Un pescar din Satu Mare a prins un somn de 75 de kg! Unde l-a expus + Povestea de necrezut VIDEO

Probabil, este o captură record! E vorba de un pește uriaș, prins de un sătmărean în râul Someș. Isprava s-a petrecut miercuri, în zona Podului Tehnologic.

Alexandru Fernea este pescarul care a scos din apă somnul record de 75 de kilograme şi 2,52 metri lungime.

„L-am prins la ora 5 fără 20 dimineaţa. Singur l-am scos, după cinci minute. Iar împreună cu un băiat am reuşit să îl aduc în 15 minute sus, pe mal”, a declarat Alexandru Fernea, pentru presasm.ro.

”Pe Someș nu am mai văzut așa pește mare. În jurul nostru nu am văzut. Pe Dunăre, unde am făcut eu armata, am văzut de 90 de kilograme. Dar satisfacția mea este că mi-am doborât recordul și sunt fericit”, a adăugat acesta.

Sătmăreanul nu este la prima sa reuşită de acest gen, fiind recunoscut în domeniul pescuitului. Înainte să tranşeze peştele, Alexandru Fernea l-a expus în cartierul în care locuieşte pentru a-l vede toţi cei care erau curioşi de o captură impresionantă.