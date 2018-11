Asta da surpriză! Încă o vedetă a decis să spună adevărul despre sarcină: „Da, va mai veni un bebeluș în familia noastră”

A fost bombardată de mesaje și s-a speculat în presă timp de câteva zile bune că ar aștepta încă un copil. Fosta prezentatoare TV s-a decis să vorbească pentru prima dată despre acest subiect pe șleau.

„Da, va mai veni un bebeluș în familia noastră”, a declarat Roxana Vașniuc într-un interviu acordat emisiunii ”Agenția VIP”.

Burtica vizibilă în fotografiile postate pe Instagram le-a dat de bănuit fanilor vedetei, așa că Roxana s-a decis să vorbească sincer despre ce se întâmplă în viața ei.

Fosta prezentatoare TV are deja o fetiță, pe nume Rose Maria.

„Am primit foarte multe mesaje. Încerc să ascund. Am fost într-o vacanță în Maramureș și am mâncat o săptămână tot ce mi-a poftit inima, în general sunt atentă la ce mănânc. Am multe pofte, dar mă bucur că sunt o femeie independentă și mi le satisfac. Cam tot ce îmi doresc, bunul Dumnezeu mă ajută să îmi indeplinesc poftele și dorințele. În ultima vreme am așa poftă de genți, de pantofi, nu neapărat culinare, dar în Maramureș nu ai cum (…) Nu vreau să dezvălui așa din prima, sunt sau nu sunt. Într-adevăr, am primit multe mesaje, nu mă așteptam, am văzut că ieri s-a dezbătut problema cum m-aș descurca cu doi copii (…) Da, în familia noastră va veni un bebeluș. Rose nu va avea o surioară, ci o verișoară. Sora mea se pregătește să nască, mă veți vedea cu un bebeluș în brațe, cu o nepoțică”, a declarat Roxana pentru sursa citată.

Roxana Vașniuc și tatăl lui Rose Marie au trecut printr-o perioada dificilă, dar au depășit-o și acum sunt fericiți împreună. „Am încercat să învățăm din această experiență foarte grea. Ne-a călit. Am momente când mă gândesc la ce a fost și o iau că pe o binecuvântare, m-a schimbat mult. Amândoi suntem încăpățânați, dar acum gestionăm altfel situațiile din viață noastră”, declara în urmă cu ceva timp Roxana.