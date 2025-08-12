Asta e nouă: taxă pentru scoaterea roșiilor de pe pizza! Ce a pățit un turist: ”Rușinos”

Nu, nu este o glumă! Un turist a primit taxă pentru scoaterea roșiilor de pe pizza! Nu s-a putut abține și a făcut totul public pe rețelele de socializare! Cât a plătit în plus? Avem toate detaliile! Iată despre ce este vorba!

O pizzerie din Bisceglie, un oraș aflat în apropiere de Bari, în sudul Italiei, a provocat un adevărat scandal după ce a aplicat o taxă în plus clienților care au cerut să le fie scoase roșiile de pe pizza comandată. Povestea lor a fost adusă în atenția publicului de înotătoarea Elena Di Liddo, în vârstă de 31 de ani, care a comandat o pizza Tricolore și a fost surprinsă să vadă că i s-a adăugat o taxă suplimentară de 1,5 euro pentru eliminarea roșiilor cherry.

Pizza fără roșii a costat mai mult decât varianta normală! Elena a ales o pizza Tricolore, care avea prețul afișat în meniu de 14 euro, însă nota de plată i s-a adăugat o taxă extra de 1,5 euro, marcată de „no pomodorini” („fără roșii cherry”). În plus, pentru opțiunea fără lactoză, a trebuit să plătească încă 1,5 euro. Dezamăgită de această situație, sportiva a postat pe Instagram bonul fiscal!

„Să plătesc 1,5 euro pentru ceva ce nici măcar nu am mâncat este, într-adevăr, rușinos”, a transmis sportiva.

Taxă pentru piper

Cazul a fost preluat rapid de presa italiană și a declanșat un val de discuții despre taxele suplimentare care în ultima vreme au devenit o problemă în restaurantele din Italia. Nu este pentru prima dată când clienții sunt taxați pentru cele mai mici detalii: apă de la robinet oferită cu cafeaua, tăierea unui croissant în două, o lingură în plus de desert sau un pahar cu gheață.

Recent, în Bari, un client a fost surprins să găsească pe bon o taxă de 50 de eurocenți pentru un strop de piper pus pe pizza, un incident explicat ulterior ca o eroare de sistem. Elena Di Liddo nu este doar o simplă clientă; ea este o sportivă renumită, participantă la Jocurile Olimpice de vară din 2020, la proba de 100 de metri fluture, și medaliată la competiții internaționale, inclusiv două medalii de argint la Universiada din 2017 și două medalii de bronz cu ștafeta la Europenele de înot în bazin scurt.

Citește și: Vești proaste pentru șoferi! Guvernul pregătește o nouă taxă, iar impozitul pentru mașini s-ar putea dubla