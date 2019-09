Astrograma cuplului Bianca Drăgușanu – soțul ei! O specialistă celebră de la noi a anunțat cât va dura mariajul lor

Deși mulți credeau că Bianca Drăgușanu nu va trece peste episodul de violență domestică, petrecut recent între ea și soțul său, se pare că vedetei îi place să-și trăiască povestea de iubire la intensitate maximă. O spune Roxana Lușneac Cioriceanu, astrolog specializat în compatibilitatea în cuplu, cea care a analizat hărțile astrale persoanele ale celor doi.

Astrograma cuplului Bianca Drăgușanu – soțul ei

Una caldă, alta rece, pentru Bianca Dragușanu și partenerul ei de viață. La mai bine de o săptămână de când au fost protagoniștii unei agresiuni fizice desfășurate în plină stradă, cei doi au revenit la sentimente pașnice și au dat uitării motivele care au dus la altercația dintre ei. Deși toată lumea se aștepta la o ruptură, proaspeții însurăței își văd liniștiți de viață și se află din nou într-un sejur la Monte Carlo. Astrologul Roxana Lușneac Cioriceanu a studiat hărțile astrale persoanale ale celor doi și a realizat analiza compatibilității lor în cuplu. Interesant este faptul că, în ciuda divergențelor dintre Bianca Dragușanu și soțul ei, relația acestora va continua mult și bine și tot în aceeași notă. Vă reamintim că fosta prezentatoare este născută în zodia Pești (n.r.: 6 martie), iar controversatul afacerist, în zodia Săgetător (n.r.: 6 decembrie).

“Bianca va merge mereu mai departe, trăindu-și viața după propriile reguli. Așa cum am afirmat și în urmă cu câțiva ani și s-a adeverit, Bianca a evoluat din punct de vedere profesional și a făcut un copil, dar trebuie să mai lucreze la propria persoană, să continue să crească până va atinge echilibrul emoțional.

Bianca este o femeie inteligentă care își exprimă propriile idei. Marte îi dă discursului ei energie și entuziasm, iar asta o face o adevărata amazoană. Până la 45 de ani, ea va avea o fire vulcanică și va fi opusul genului de femeie care managerieză și își rezolvă conflictele cu diplomație. Totodată, așa cum am spus și în trecut, Bianca are nevoie de un bărbat puternic care să țină pasul cu ea. Tocmai de aceea, înclin să cred că mariajul cu soțul ei va dura mai mult decât se așteaptă lumea. Și asta pentru că, Bianca se plictisește rapid dacă nu are acțiune, dacă nu există adrenalină în viața sa de cuplu, iar afaceristul, prin ascendentul său într-o zodie de apă, întrunește cerințele ei.

În viața anterioara, Bianca a avut tot ce și-a dorit pe segmentul iubirii. Acum însă, pare să nu-i mai iasă tocmai pentru că nu mai are răbdare să lupte pentru consolidarea relației. Nu iubește singurătatea, ba din contra! Însă, totul este bine până în momentul în care se simte «prinsă» și atunci are nevoia să iasă atât din angajament cât și din relația pe care o are. Interesant este că în relația sa cu partnerul său, până acum ea nu s-a simțit «prinsă» tocmai datorită acestor certuri și împăcări!

Compatibilitatea dintre ea și soțul său este bună, chiar foarte bună pe anumite aspecte. Dar cum Bianca Drăgușanu funcționează după propria sa regulă – când nu mai crede în ceva, nu mai ține cont de consecințe – între ea și partener vor mai exista episoade de separări de moment, care pot duce la ruptura definitivă”, a declarat Roxana Lușneac în cadrul unui interviu.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

