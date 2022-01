Astrologul Mariana Cojocaru ține cenușa unor călugări în casă. Care este motivul uluitor

Mariana Cojocaru a devenit cunoscută publicului larg în 2004. Astologul apărea, la vremea respectivă, în mai multe emisiuni televizate în care vorbea despre karma, energie, dar și astrologie. Puțini, însă, sunt cei care știu ce obicei bizar are Mariana Cojocaru.

De opt ani, Mariana Cjocaru s-a mutat în casa visurilor sale. Locuința cu 5 camere se pare că i-a apărut într-o seară, în vis, și a făcut tot posibilul să o cumpere: ”Vreau să spun că este un loc cu un marcaj special pentru că eu am visat înainte și locul și casa. Tot! Și când am ajuns aici și am văzut casa, ziceam – Doamne, oare asta o fi? – și îmi aminteam în vis că undeva peste câmp, aici era o cruce (…) era iarnă, m-am dus eu frumos și când am văzut crucea zic nu mă înșel. Asta e casa și asta va fi casa mea”, a povestit astrologul.

Înainte, însă, Mariana Cojocaru a stat timp de 5 ani în Thailanda, unde a studiat astrologia karmică. De acolo, astrologul s-a întors în România cu diverse obiecte cu anumite însemnătăți spirituale și energetice – statuete care întruchipează îngeri sau diverse animale (fluturi, maimuțe etc.), pietre prețioase etc., pe care le-a pus în locuința sa pentru a o proteja.

De asemenea, Mariana Cojocaru a făcut o dezvăluire șocantă pentru unii. Astrologul mai ține în casă și cenușa unor călugări morți. Potrivit Marianei, cenușa umană are rolul de protecție, având grijă de casă, dar și de sănătatea ei.

”Ceea ce e uimitor, pentru că în România nu există așa ceva. O să vezi pe etape, amulete care sunt făcute din cenușa muncilor din mănăstire”, a mărturisit Mariana Cojocaru.