Atac armat lângă un aeroport din Indiana, unde s-au înregistrat mai multe victime: “Un bărbat cu o mitralieră a deschis focul”. Ancheta este în curs de desfășurare | VIDEO

S-a dezlănțuit iadul într-un sediu al companiei de curierat FedEx din Indianapolis, unde un bărbat a deschis focul. În urma incidentului nefericit s-au înregistrat mai multe victime, însă, deocamdată, polițiștii nu au dezvăluit numărul răniților și nici nu au spus dacă există morți. Ancheta este în curs de desfășurare la momentul redactării acestui articol.

Conform declarațiilor făcute de oficiali din cadrul poliției locale, multe persoane au fost împușcate după ce un bărbat a pătrus la un sediu al companiei de curierat FedEx, aflat lângă aeroportul din Indianapolis. În urmă cu puțin timp, anchetatorii au anunțat că opt dintre victime au murit în urma rănilor grave.

“Am văzut un bărbat cu un fel de mitralieră, o pușcă automată, cu care a a deschis focul”, a povestit încă șocat unul dintre martori, relatează wishtv.com.

FedEx Mass Shooting: – Multiple shot at Indianapolis FedEx facility, which is the 2nd biggest FedEx Express Hub – Police declare shooting a “mass casualty incident” – Multiple people dead in incident (via IndyStar)

Atacatorul s-a sinucis ulterior și în prezent “nu există o amenințare activă la adresa comunității”, a anunțat ofițerul Genae Cook, purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Indianapolis, au relatat jurnaliștii de la CNN.

Scenele înfiorătoare s-au petrecut în jurul orei 23:10 și tot atunci s-a făcut primul apel la numărul unic de urgență 911. Deocamdată, nu se știe numărul răniților sau dacă cel al morților a crescut.

