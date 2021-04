Atac la selecționer și la FRF dinspre LPF după eșecul din Armenia: „Trebuie să vorbim de schimbări majore!”

Eșecul suferit de „tricolori” în Armenia a stârnit reacții dure din parte Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, Justin Ştefan, secretarul general al LPF a solicitat înlocuirea selecţionerului Mirel Rădoi, dar și schimbări majore la nivelul conducerii Federaţiei Române de Fotbal.

„Reacţie la cald, dar raţională. De mâine trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât şi la nivel sportiv. Este o umilinţă mult prea mare să ne bată şi Armenia, cred că pentru prima oară în istorie. Şansele să ajungem la mondial rămân doar teoretice. Am făcut 3 puncte (şi alea norocoase) din 9 puncte puse în joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Niţă cu Germania. Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera în mod realist la locul 2. Urmează să jucăm cu Islanda, va fi un alt meci greu, am văzut-o deja la baraj”, a fost mesajul lui Justin Ştefan după meciul pierdut de „tricolori” în Armenia.

Vă reamintim că după acest eșec, Mirel Rădoi, selecționerul României a declarat că se gândeşte la demisie.