Atac terorist la Berlin? O maşină a intrat în plin în mulţime! Peste 30 de persoane sunt rănite, cel puțin un deces

Un nou atac terorist la Berlin? O mașină a intrat într-o mulțime de oameni, cu cel puțin 30 de răniți, în Berlin, Germania.

Potrivit primelor informații, mașina a intrat în plin și s-a izbit de un grup de oameni în fața aflați în fața unui magazin universal. În urma impactului violent, cel puțin o persoană a murit mort și alte 30 au fost rănite. Masacrul s-a întâmplat în Rankestrasse din Charlottenburg, Berlin.

Tragedia de azi a avut loc chiar lângă Breitscheidplatz, principalul cartier comercial care a fost scena atacului din 2016 la piața de Crăciun, în care 11 persoane au fost ucise.

”Un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de oameni. Nu se știe încă dacă este vorba de un act accidental sau de un act intenționat. Serviciile de urgență îl rețin pe bărbatul despre care se spune că ar fi condus la fața locului.”, au menționat autoritățile germane.

#BREAKING: A vehicle has driven into a crowd in western #Berlin, injuring about 30 people, according to emergency services.

One person died in the city centre incident involving a small Renault car. pic.twitter.com/s1ihSMaFFk

— Seer Media (@Seer_media) June 8, 2022