Atenție, iubita lui Salman Khan a preluat controlul! Ce a făcut Iulia Vântur în club, alături de prietena ei

Iulia Vântur mai și petrece. Că viața nu-i e construintă doar din proiectele pe care le derulează, cu multă energie, de altfel. Iubita lui Salman Khan a ales și ea clubul pentru o seară în care avea să se destindă, să se distreze. Alături de o prietenă dragă. Cele două au fost numai zâmbete, într-o atmosferă plăcută, în care un păhărel de șampanie numai bine a curs. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Planul Iuliei Vântur a fost simplu: o ieșire în club, lângă una dintre prietenele ei dragi. Și-a tras pe ea o superbă rochie albatră, care-i lăsa umerii la vedere, și în doar câteva minute a călcat pragul clubului. La fel de elegantă a ”invadat” salonul și amica ei, doar culoarea rochiei făcând diferența. Atmosferă de vis! Lume multă, chiar cunoscuți care au salutat-o pe iubita lui Salman Khan. Petrecerea a început! (CITEȘTE ȘI: IULIA VÂNTUR SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MĂMICĂ? MĂRTURISIREA SINCERĂ FĂCUTĂ + CE SFATURI PREȚIOASE I-A DAT SALMAN KHAN)

Iulia și prietena ei nu au stat deloc la masă, chiar dacă-și găsiseră locul, ci au preferat să petreacă din ”mers”, râzând larg și-n stânga și-n dreapta. Orele s-au scurs mult prea repede pentru Iulia și partenera ei. A fost frumos, dar timpul e prețios. Și-a luat ”la revedere” de la cunoscuți și a părăsit clubul, doar că și-a propus și o altă ieșire, cât mai curând.

Cum s-a adaptat Iulia Vântur în India

Iulia Vântur s-a întors în România în luna mai, dată fiind situația legată de COVID-19 în India. Fosta prezentatoare de la Pro TV își continuă proiectele în patria natală. Avea să povestească și cum a reușit să se învețe într-o țară străină. A învățat, în primul rând, ce înseamnă toleranța. „Traiul într-o țară străină te provoacă foarte mult. (…) Am învățat lecția toleranței. În momentul în care te izbești de o cultură nouă trebuie să înveți toleranța, altfel nu ai cum să supraviețuiești acolo. Trebuie să înveți să-i accepți pe cei din jur. (…) Ai nevoie de toleranță pentru asta. Au fost momente grele în care îmi doream doar să simt îmbrățișarea mamei mele sau a tatălui. E un sentiment pe care n-ai cum să-l înțelegi decât atunci când ești departe de familia ta”, a declarat Iulia Vântur la Antena Stars. (NU RATA: VIDEO / AFLATĂ ÎN BRAŢELE LUI SALMAN KHAN, IULIA VÂNTUR „A SCĂPAT” PE INTERNET O ÎNREGISTRARE! IMAGINILE SUNT VIRALE)

De ce s-a mutat iubita lui Salman Khan definitv în India? „M-am lăsat dusă de val și ceea ce mi-a spus sufletul, aia am făcut. Nu am știut ce o să mă aștepte. Nu aveam nicio intenție profesională. (…) Am avut încredere în mine și în Dumnezeu. (…) Pentru o vreme, am păstrat proiectele din România în paralel cu ședrea mea în India, iar pe parcurs am început să muncesc și acolo”, a mărturisit Iulia Vântur.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.